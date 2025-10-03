Virginia Fonseca e Vini Jr. juntos? Boatos de romance agitam a web após viagem da influencer a Madri

Influenciadora esteve na casa e trocou curtidas com o jogador, mas silêncio de ambos mantém mistério sobre possível relacionamento

Viagem a Madri e presença no Santiago Bernabéu

O estopim para os rumores foi a viagem de Virginia para a capital espanhola, onde ela marcou presença no estádio Santiago Bernabéu para assistir a uma partida do Real Madrid. A influenciadora compartilhou diversos momentos da experiência em suas redes, e a presença em um evento tão ligado à rotina profissional de Vini Jr. foi o suficiente para que os seguidores começassem a conectar os pontos e teorizar sobre um novo casal.

Interações online e o silêncio dos envolvidos

Além da visita à Espanha, os fãs notaram uma aproximação no ambiente digital. Trocas de curtidas e comentários em publicações de ambos os lados serviram como combustível para as especulações. Apesar da enorme repercussão, tanto Virginia quanto o jogador, que costuma ser discreto sobre sua vida pessoal, optaram pelo silêncio e não se pronunciaram sobre o assunto, aumentando ainda mais o mistério.

Afinal, é namoro ou amizade?

Por enquanto, tudo permanece no campo da especulação, alimentada pela fervorosa torcida dos fãs. Sem uma confirmação oficial, resta ao público aguardar os próximos capítulos e acompanhar atentamente cada passo de Virginia Fonseca e Vinícius Júnior nas redes sociais, em busca de novas pistas que possam confirmar ou desmentir o suposto romance.

