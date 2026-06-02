O sonho de se tornar um jogador de futebol profissional parecia distante para o brasileiro Léo Veiga. No entanto, a inteligência artificial (IA) identificou seu potencial, e o meio-campista de 18 anos foi recrutado para as categorias de base do Spezia Calcio, um clube da Série B italiana. Segundo a Gazeta Esportiva, a história do atleta destaca a crescente influência da IA no cenário do futebol global.

Como a IA Identificou Léo Veiga?

A jornada de Léo Veiga começou em sua cidade natal, Itajaí, Santa Catarina, onde jogou pelo Brusque. Ele conheceu o aplicativo Footbao, uma plataforma suíça que utiliza IA para analisar vídeos de habilidades de jovens jogadores. Ao enviar seus vídeos, suas ações foram analisadas e pontuadas por sistemas de IA, que encaminham os resultados para olheiros e clubes. Em 2025, Léo Veiga foi selecionado para um período de testes com o Lecce, outro clube italiano, uma oportunidade que surgiu após um vídeo no YouTube promovido pela Footbao. Essa experiência chamou a atenção de um olheiro, culminando na proposta do Spezia.

A Ascensão de Léo Veiga no Futebol Italiano

Léo Veiga assinou contrato com o Spezia até junho de 2027 e atualmente integra o time Sub-19. Ele descreve a IA como uma “nova porta” que facilitou a realização de seu sonho. O caso de Veiga é um exemplo de como empresas de tecnologia, como a Footbao e a alemã Cuju, estão se abrindo para o mundo esportivo, apostando no Brasil como um dos maiores produtores e exportadores de atletas.

O Futuro do Scouting com Inteligência Artificial

A promessa da inteligência artificial no futebol é “democratizar” o acesso, identificando talentos que poderiam passar despercebidos pelos métodos tradicionais de scouting. A negociação de Léo Veiga, noticiada pela CNN Brasil em setembro de 2025 como a primeira transferência internacional de um atleta brasileiro mediada por IA, é considerada um marco que pode transformar o mercado da bola.