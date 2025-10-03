  • Escudo Atlético-MG
Fora de Campo

Filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie celebra 2 anos com tema Disney

Com tema das princesas da Disney, filha de Neymar e Bruna Biancardi celebrou os 2 anos em festa intimista para familiares e amigos próximos

Publicado por: Giovanna Faifer em 03/10/2025 às 15:03 - Atualizado em 03/10/2025 às 15:27
Filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie celebra 2 anos com tema Disney
Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, comemorou seus 2 anos com festa intimista inspirada nas princesas da Disney.

Mavie, filha primogênita de Neymar e Bruna Biancardi, comemorou seus 2 anos com uma festa intimista em São Paulo. A celebração aconteceu nesta quinta-feira, 2, poucos dias antes do aniversário oficial da pequena, que é segunda-feira, 06.

A festa teve como tema o mundo encantado das princesas da Disney. A decoração especial, as lembrancinhas personalizadas e o look da aniversariante chamaram atenção de todos. Além disso, os registros publicados nas redes sociais revelaram detalhes do evento e, por isso, encantaram os seguidores.

Bruna Biancardi explicou que pensou na festa especialmente para as crianças da família e dos amigos próximos. Dessa forma, o número de convidados foi reduzido e o clima ficou mais aconchegante.

Em julho, a influenciadora declarou que ainda não sabia se faria uma comemoração para Mavie. Na época, porém, afirmou que cogitava apenas uma viagem em família. No entanto, a decisão mudou e o evento íntimo acabou se tornando um momento marcante para os pais e convidados.

Neymar e Bruna Biancardi estão juntos desde 2021. O casal, que vive uma relação marcada por idas e vindas, anunciou em dezembro de 2024 a espera pela segunda filha, Mel, durante um chá revelação realizado em Mangaratiba (RJ). Assim, a caçula nasceu em julho de 2025 e ampliou a família, que já se destaca constantemente nas redes sociais.

