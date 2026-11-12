Em meio a especulações sobre o interesse de clubes do futebol europeu, o técnico Thomas Tuchel garantiu que permanecerá no comando da seleção inglesa até a disputa da Eurocopa 2028. O treinador alemão afastou qualquer rumor de saída e reforçou o compromisso com o projeto esportivo dos Three Lions.

Durante entrevista coletiva, o comandante esclareceu a sua situação contratual com a Associação de Futebol da Inglaterra (FA). O acordo assinado não contempla cláusulas facilitadoras para rescisão unilateral antes do prazo estabelecido.

“Não há cláusula de rescisão. E não tenho intenção de sair. Assinei este contrato e quero ficar até a Eurocopa. Quero jogar esta Euro. Temos algo a concluir”, revelou Tuchel.

Saudades de treinar um clube…

Apesar da permanência no comando da Inglaterra, o treinador revelou que sente saudades do dia a dia dos clubes. “Aberto a tudo. Sinto falta dos 50 jogos por temporada”, comentou Tuchel, que já treinou equipes como o PSG, Chelsea e Bayern de Munique.