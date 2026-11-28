O San Antonio Spurs venceu o Los Angeles Lakers por 99 a 96 na noite da última sexta-feira, 27, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026/27. Jogando no Frost Bank Center, em San Antonio, os mandantes contaram com um duplo-duplo de Victor Wembanyama e uma grande atuação de Stephon Castle para reverter uma desvantagem que chegou a ser de 20 pontos e garantir o triunfo.

O jogo começou com o Los Angeles Lakers abrindo vantagem no placar. No primeiro quarto, a equipe visitante anotou 27 pontos contra apenas 14 do San Antonio Spurs. O ritmo se manteve no segundo período, com os Lakers marcando mais 27 pontos, enquanto os Spurs melhoraram sua produção com 24 pontos.

O cestinha foi Luka Doncic, titular dos Lakers, que terminou a noite com 31 pontos, além de seis rebotes e oito assistências em 38 minutos de quadra. Austin Reaves também contribuiu bem e finalizou com 21 pontos e oito rebotes, convertendo cinco de seus nove arremessos de três pontos (55.6%). Vindo do banco, Collin Sexton somou 12 pontos em 15 minutos.

A dinâmica da partida mudou no terceiro quarto. O San Antonio Spurs voltou do intervalo com um forte ritmo ofensivo, vencendo a parcial por 30 a 14 e encostando no placar. No último quarto, o equilíbrio marcou os minutos finais, mas os mandantes levaram a melhor por 31 a 28, consolidando a virada.

Stephon Castle foi o principal pontuador dos Spurs, com 26 pontos, quatro rebotes e nove assistências em 36 minutos. Victor Wembanyama registrou um duplo-duplo de 25 pontos e 16 rebotes, além de duas assistências em 35 minutos. Dylan Harper ajudou com 14 pontos e quatro rebotes.

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Estatísticas do confronto

Os números refletem o equilíbrio do duelo. O San Antonio Spurs teve um aproveitamento de 47% nos arremessos de quadra (40-86), superior aos 43% do Los Angeles Lakers (37-86). Nos rebotes, os mandantes também levaram vantagem, com 47 (sendo 13 ofensivos) contra 43 dos visitantes.

As duas equipes cometeram muitos erros (turnovers), com 17 desperdícios para os Lakers e 19 para os Spurs. Nas bolas de três pontos, os Lakers tentaram mais, mas tiveram baixo aproveitamento: 12 acertos em 42 tentativas (29%), influenciados pelo desempenho de Doncic, que converteu apenas um de 13 arremessos do perímetro (7.7%). Os Spurs acertaram 10 de 29 (34%).