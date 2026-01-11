A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a popular Copinha, terá clássicos da cidade em sua segunda fase, que começa nesta segunda-feira, 12. Dos 128 clubes que iniciaram a maior competição de base do país, 64 ainda seguem firme na disputa.

O atual campeão São Paulo terá pela frente a Portuguesa. Também na terça-feira, em outro clássico da capital paulista, o Nacional enfrentará o Juventude, na partida apelidada de JuveNal apesar do mando de campo invertido. As partidas ainda não tiveram os horários confirmados.

Entre os times que disputarão a Série A do Brasileirão em 2026, apenas Coritiba e Remo foram eliminados na fase de grupos.

Jogos da 2ª fase da Copinha