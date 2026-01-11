A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a popular Copinha, terá clássicos da cidade em sua segunda fase, que começa nesta segunda-feira, 12. Dos 128 clubes que iniciaram a maior competição de base do país, 64 ainda seguem firme na disputa.
O atual campeão São Paulo terá pela frente a Portuguesa. Também na terça-feira, em outro clássico da capital paulista, o Nacional enfrentará o Juventude, na partida apelidada de JuveNal apesar do mando de campo invertido. As partidas ainda não tiveram os horários confirmados.
Entre os times que disputarão a Série A do Brasileirão em 2026, apenas Coritiba e Remo foram eliminados na fase de grupos.
Jogos da 2ª fase da Copinha
- 12/01 – Cruzeiro x Meia Noite (11h)
- 12/01 – Botafogo-SP x Vasco (14h45)
- 12/01 – Bahia x Atlético-PI (15h)
- 12/01 – Grêmio x Atlético-BA (15h15)
- 12/01 – Santos x Cuiabá (17h30)
- 12/01 – América-MG x Inter de Limeira (18h)
- 12/01 – Goiás x Mirassol (18h30)
- 12/01 – Athletico x Ceará (18h45)
- 12/01 – Prudente x Osasco Sporting (19h)
- 12/01 – Guanabara City x Tuna Luso (19h)
- 12/01 – Chapecoense x Votuporanguense (19h)
- 12/01 – Ferroviária x Real Brasília (19h)
- 12/01 – Athletic x XV de Jaú (20h)
- 12/01 – Ponte Preta x Francana (20h30)
- 12/01 – Sport x América-RN (21h)
- 12/01 – Corinthians x Guarani (21h20)
- 13/01 – Bragantino x Comercial de Tietê (ainda sem horário)
- 13/01 – Canaã x Figueirense (ainda sem horário)
- 13/01 – São Paulo x Portuguesa (ainda sem horário)
- 13/01 – Operário-PR x Independente-AP (ainda sem horário)
- 13/01 – Juventude x Águia-PA (ainda sem horário)
- 13/01 – Botafogo x São José-SP (ainda sem horário)
- 13/01 – Fortaleza x Novorizontino (ainda sem horário)
- 13/01 – IAC x União Mogi (ainda sem horário)
- 13/01 – Fluminense x Referência (ainda sem horário)
- 13/01 – Ituano x Água Santa (ainda sem horário)
- 13/01 – Palmeiras x Vitória (ainda sem horário)
- 13/01 – Flamengo-SP x Monte Roraima (ainda sem horário)
- 13/01 – Audax x Santo André (ainda sem horário)