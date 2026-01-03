A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 tem sequência neste domingo, 4, com a estreia de seis clubes da Série A do Brasileirão: Atlético-MG, Botafogo, Internacional, Santos, São Paulo e Red Bull Bragantino.
Atual campeão da Copinha, o São Paulo está na sede de Sorocaba e encara o Maruinense, às 11h (de Brasília). O Botafogo entra em campo no mesmo horário, contra o Águia de Marabá. Às 15h, o Inter debuta contra a Portuguesa Santista.
O Red Bull Bragantino joga às 15h15 contra o Figueirense, o Santos pega o Real Brasília às 19h30 e o Atlético-MG fecha o domingo às 21h30 contra o União Rondonópolis. A Copinha tem transmissão em TV aberta (Record), fechada (XSports) e streaming (Cazé TV e Youtube do Paulistão).
Onde assistir à Copinha neste domingo, 4
- 8h45 – Real Soccer x Independente-AP (YouTube “Paulistão”)
- 8h45 – Taubaté x Estrela de Março (YouTube “Paulistão”)
- 11h – São Paulo x Maruinense (TV Record e Xsports)
- 11h – Botafogo x Águia de Marabá (TV Record e Xsports)
- 12h45 – Nacional-SP x CSE (YouTube “Paulistão”)
- 13h – Cosmopolitano x São Luís-MA (YouTube “Paulistão”)
- 13h – Comercial de Tietê x Canaã-DF (YouTube “Paulistão”)
- 13h – Paulínia Universitário x Operário-PR (YouTube “Paulistão”)
- 13h – Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM (YouTube “Paulistão”)
- 13h – Fortaleza x Centro Olímpico (Xports)
- 13h – IAC x Juventude Samas (YouTube “Paulistão”)
- 13h – Referência x Ivinhema (YouTube “Paulistão”)
- 13h – Ibrachina x Ferroviário (YouTube “Paulistão”)
- 14h – Ferroviária x Quixadá (YouTube “Paulistão”)
- 15h – Internacional x Portuguesa Santista (Xsports)
- 15h15 – Figueirense x Red Bull Bragantino (YouTube “Paulistão”)
- 15h15 – Criciúma x XV de Piracicaba (YouTube “Paulistão”)
- 15h15 – Vila Nova x Portuguesa (YouTube “Paulistão”)
- 15h15 – Juventude x São José-SP (YouTube “Paulistão”)
- 15h15 – União Mogi x Confiança-PB (YouTube “Paulistão”)
- 15h15 – Náutico x Novorizontino (YouTube “Paulistão”)
- 15h15 – Real-RS x Ituano (YouTube “Paulistão”)
- 15h15 – Bangu x Santo André (YouTube “Paulistão”)
- 16h15 – Cuiabá x América-RJ (YouTube “Paulistão”)
- 17h15 – São-Carlense x União Cacoalense (YouTube “Paulistão”)
- 19h15 – Audax-SP x QFC (YouTube “Paulistão”)
- 19h30 – Santos x Real Brasília (CazéTV)
- 21h30 – Atlético-MG x União Rondonópolis (CazéTV)