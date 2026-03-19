A Conmebol realizou na noite desta quinta-feira, 19, o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026. O evento ocorreu na sede da entidade em Luque, no Paraguai, e definiu os rumos de Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino e Vasco da Gama.
Santos, Botafogo e Red Bull Bragantino enfrentarão clubes argentinos na primeira fase da Sula. A equipe de Bragança Paulista caiu no grupo do River Plate, enquanto o Peixe, de Neymar, encara o San Lorenzo.
Os grupos da Sul-Americana 2026
GRUPO A
América de Cali – COL
Tigre-ARG
Macará-EQU
Allianz Atlético-PER
GRUPO B
Atlético-MG
Cienciano-PER
Puerto Cabello-VEN
Juventud-URU
GRUPO C
São Paulo
Millonarios-COL
Bostón River-URU
Ohhings-CHI
GRUPO D / SUL-AMERICANA
Santos
San Lorenzo-ARG
Deportivo Cuenca-EQU
Recoleta-PAR
GRUPO E
Racing-ARG
Caracas-VEN
Independiente-BOL
Botafogo
GRUPO F
Grêmio
Palestino-CHI
Montevideo City Torque-URU
Deportivo Riestra-ARG
GRUPO G
Olímpia-PAR
Vasco
Audax -CHI
Barracas Central-ARG
GRUPO H
River Plate-ARG
Red Bull Bragantino Blooming-BOL Carabobo-VEN