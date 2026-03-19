A Conmebol realizou na noite desta quinta-feira, 19, o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026. O evento ocorreu na sede da entidade em Luque, no Paraguai, e definiu os rumos de Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino e Vasco da Gama.

Santos, Botafogo e Red Bull Bragantino enfrentarão clubes argentinos na primeira fase da Sula. A equipe de Bragança Paulista caiu no grupo do River Plate, enquanto o Peixe, de Neymar, encara o San Lorenzo.

Grupos da Sul-Americana 2026

Os grupos da Sul-Americana 2026

GRUPO A

América de Cali – COL
Tigre-ARG
Macará-EQU
Allianz Atlético-PER

GRUPO B

Atlético-MG
Cienciano-PER
Puerto Cabello-VEN
Juventud-URU

GRUPO C 

São Paulo
Millonarios-COL
Bostón River-URU
Ohhings-CHI

GRUPO D / SUL-AMERICANA

Santos
San Lorenzo-ARG
Deportivo Cuenca-EQU
Recoleta-PAR

GRUPO E

Racing-ARG
Caracas-VEN
Independiente-BOL
Botafogo

GRUPO F 

Grêmio
Palestino-CHI
Montevideo City Torque-URU
Deportivo Riestra-ARG

GRUPO G 

Olímpia-PAR
Vasco
Audax -CHI
Barracas Central-ARG

GRUPO H 

River Plate-ARG
Red Bull Bragantino Blooming-BOL Carabobo-VEN