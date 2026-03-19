A Conmebol realiza nesta quinta-feira, 19, o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O evento, que define o caminho dos 32 clubes participantes, ocorre na sede da entidade em Luque, no Paraguai, a partir das 20h (horário de Brasília).

Onde assistir ao sorteio da Sul-Americana 2026 ao vivo?

O torcedor pode acompanhar a definição dos grupos em diversas plataformas. A transmissão será multiplataforma, abrangendo as seguintes opções:

ESPN (TV fechada e YouTube)

(TV fechada e YouTube) Disney+ (Streaming)

(Streaming) SBT Sports (YouTube)

(YouTube) ge.globo (via GeTV)

Potes e clubes brasileiros confirmados

O Brasil conta com sete representantes na competição. A distribuição nos potes foi definida pelo ranking da Conmebol e pelo desempenho nas fases preliminares. Confira a composição dos principais potes:

Pote 1 (Cabeças de chave): River Plate, Atlético-MG, São Paulo, Racing, Grêmio, Olimpia, Santos e América de Cali.

River Plate, Atlético-MG, São Paulo, Racing, Grêmio, Olimpia, Santos e América de Cali. Pote 2: San Lorenzo, Red Bull Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco, Cienciano e Tigre.

San Lorenzo, Red Bull Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco, Cienciano e Tigre. Pote 4: Botafogo (clube que ingressa após a fase preliminar da Libertadores).

Regras do sorteio e data da final

O regulamento estabelece que equipes do mesmo país não podem integrar o mesmo grupo. A única exceção são os clubes provenientes da fase preliminar da Libertadores, como é o caso do Botafogo, que podem enfrentar compatriotas nesta etapa.

Os 32 clubes serão divididos em oito grupos de quatro integrantes. Apenas o primeiro colocado de cada chave garante vaga direta nas oitavas de final. A grande decisão da Copa Sul-Americana 2026 está marcada para o dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.