Ramon Díaz é criticado por substituição contra o Racing

A escolha do técnico Ramón Díaz de substituir José Martínez por Ángel Romero gerou discussões após o empate do Corinthians com o Racing em 2 a 2 nas semifinais da CONMEBOL Sul-Americana. Martínez sofreu uma falta aos 24 minutos do primeiro tempo, e Díaz surpreendeu ao optar por um atacante em um momento crítico.

Romero não teve um desempenho notável, o que levantou questionamentos. Ramón Díaz, visivelmente irritado, defendeu sua escolha afirmando que sua estratégia visa sempre buscar a vitória, mesmo assumindo riscos durante a partida.

Motivação de Ramón Díaz por Romero

Ramón Díaz explicou sua decisão, destacando sua abordagem ofensiva. “A troca foi feita com o placar em 1 a 1. Sou um treinador que prefere arriscar com jogadores de ataque. Coloco meio-campistas quando necessário e atacantes quando vejo que o time precisa”, disse ele.

Díaz ressaltou que, após a substituição, a equipe marcou um gol e quase ampliou com Yuri.

Ele enfatizou que, apesar do empate, a eliminatória continua aberta com mais 90 minutos pendentes na Argentina.

Expectativas para o Jogo de Volta

Mantendo sua postura otimista, Díaz acredita na capacidade do Corinthians para vencer o Racing em Buenos Aires. Com o futebol sul-americano variando em táticas comparado ao brasileiro, ele enalteceu a necessidade de assumir riscos calculados para avançar na competição.

Problemas com a drenagem do campo na Neo Química Arena foram citados como um obstáculo ao estilo de jogo ofensivo habitual da equipe. Porém, Díaz considerou o desempenho satisfatório e enfatizou que a chance de chegar à final ainda é real.

Campeonato Brasileiro: Foco Paralelo do Corinthians

Além da competição continental, o Corinthians também precisa se concentrar em seus jogos domésticos. A equipe enfrenta uma situação complicada no Campeonato Brasileiro, estando na zona de rebaixamento. O próximo desafio será contra o Cuiabá fora de casa, um confronto crucial para as ambições do clube no campeonato.

Cuiabá (F) – 28/10, 19h (de Brasília) – Brasileirão Racing (F) – 31/10, 21h30 (de Brasília) – CONMEBOL Sul-Americana Palmeiras (C) – 04/11, 20h (de Brasília) – Brasileirão

Com foco e estratégia, o Corinthians busca superar desafios tanto no cenário nacional quanto internacional, almejando resultados positivos para mudar a atual dinâmica e progredir em ambos os torneios.