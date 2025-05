O Vasco da Gama venceu nesta terça-feira, 27, e segue vivo na Copa Sul-Americana. Em último compromisso e decisivo pela fase de grupos, o Gigante da Colina fez a lição de casa e goleou o Melgar por 3 a 0 em São Januário. O resultado do confronto direto leva o cruzmaltino para a 2ª colocação do grupo e garante a classificação aos playoffs da competição.

Precisando da vitória a qualquer custo, o Vasco não deu sopa para o azar e abriu o marcador logo cedo, com dois minutos de jogo. A bola na rede foi brilho total do jovem Rayan, que tabelou com Coutinho na direita e bateu chapado de primeira no canto do gol.

O Melgar até criou e teve chance de empatar, mas Léo Jardim esteva atento para evitar o chute de Orzán. Aos 32 minutos, a boa trama coletiva terminou em cruzamento de Piton e finalização de Paulo Henrique – ampliando a vantagem cruzmaltina.

Ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, foi a vez do artilheiro Vegetti deixar sua marca e praticamente encaminhar a vitória e classificação.

No segundo tempo, o Vasco não dominou o adversário com tanta posse de bola e viu o Melgar se esforçar na criação. Ainda assim, o cruzmaltino administrou muito bem a vantagem e garantiu o resultado.

