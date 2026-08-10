Os duelos de ida das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana começam nesta terça-feira, 11, e se estendem até quinta-feira, 13. Os confrontos de volta acontecem na próxima semana entre os dias 18 e 20 de agosto. Seis times brasileiros estão na Liberta e outros seis na Sula.
Libertadores
Nesta terça-feira, 11, o Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia (ARG), no Maracanã. Na quarta-feira, 12, três times brasileiros entram em campo: Palmeiras x Cerro Porteño (PAR), no Nubank Parque; e Cruzeiro x Flamengo, no Mineirão. Na quinta-feira, 13, o Mirassol joga contra a LDU (EQU), no Maião, enquanto o Corinthians visita o Rosario Central (ARG), no Gigante de Arroyito.
- Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG) – 11/08 (terça-feira) – 19h (de Brasília) – Maracanã
- Tolima (COL) x Independiente del Valle (EQU) – 11/08 (terça-feira) – 21h30 (de Brasília) – Estádio Manuel Murillo Toro
- Estudiantes (ARG) x Universidad Católica (CHI) – 11/08 (terça-feira) – 21h30 (de Brasília) – Estádio Ciudad de La Plata
- Palmeiras x Cerro Porteño (PAR) – 12/08 (quarta-feira) – 19h (de Brasília) – Nubank Parque
- Platense (ARG) x Coquimbo Unido (CHI) – 12/08 (quarta-feira) – 19h (de Brasília) – Estádio Ciudad de Vicente López
- Cruzeiro x Flamengo – 12/08 (quarta-feira) – 21h30 (de Brasília) – Mineirão
- Mirassol x LDU (EQU) – 13/08 (quinta-feira) – 19h (de Brasília) – Maião
- Rosario Central (ARG) x Corinthians – 13/08 (quinta-feira) – 21h30 (de Brasília) – Gigante de Arroyito
Sul-Americana
Nesta terça-feira, 11, o São Paulo visita o Bolívar (BOL), no Estádio Hernando Siles. Na quarta-feira, 12, RB Bragantino e Atlético-MG protagonizam um duelo brasileiro nas oitavas, no Cícero de Souza Marques. Na quinta-feira, 13, três times brasileiros entram em campo: Santos x Macará (EQU), na Vila Belmiro; Vasco x Olimpia (PAR), no São Januário; e Cienciano (PER) x Botafogo, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega.
- Boca Juniors (ARG) x Recoleta (PAR) – 11/08 (terça-feira) – 19h (de Brasília) – La Bombonera
- Bolívar (BOL) x São Paulo – 11/08 (terça-feira) – 21h30 (de Brasília) – Estádio Hernando Siles
- Tigre (ARG) x Montevideo City Torque (URU) – 12/08 (quarta-feira) – 19h (de Brasília) – Estádio Jose Dellagiovanna
- RB Bragantino x Atlético-MG – 12/08 (quarta-feira) – 19h (de Brasília) – Estádio Cícero de Souza Marques
- Santa Fe (COL) x River Plate (ARG) – 12/08 (quarta-feira) – 21h30 (de Brasília) – Estádio El Campín
- Santos x Macará (EQU) – 13/08 (quinta-feira) – 19h (de Brasília) – Vila Belmiro
- Vasco x Olimpia (PAR) – 13/08 (quinta-feira) – 19h (de Brasília) – São Januário
- Cienciano (PER) x Botafogo – 13/08 (quinta-feira) – 21h30 (de Brasília) – Estádio Inca Garcilaso de la Vega