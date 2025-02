Veja a lista de todos os campeões da Recopa Sul-Americana

A Recopa Sul-Americana é uma competição de futebol que reúne os campeões da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Criada em 1989, a competição tem sido palco de grandes confrontos entre clubes de destaque no continente. Ao longo dos anos, o torneio passou por diversas mudanças em seu formato e regulamento, refletindo a evolução do futebol sul-americano.

Os clubes argentinos Boca Juniors e River Plate se destacam como os maiores vencedores da Recopa, com quatro e três títulos, respectivamente. O torneio, inicialmente, colocava frente a frente os campeões da Copa Libertadores e da Supercopa da Libertadores, competição que existiu entre 1988 e 1997. Com o tempo, a Recopa passou a ser disputada entre os vencedores da Libertadores e da Copa Sul-Americana, que surgiu após a extinção da Supercopa.

Quais foram as edições mais marcantes da Recopa?

Ao longo de sua história, a Recopa Sul-Americana teve edições memoráveis, algumas realizadas fora da América do Sul. A primeira edição fora do continente ocorreu em 1990, quando o Boca Juniors venceu o Atlético Nacional em Miami, nos Estados Unidos. O Japão também foi palco de várias finais, incluindo a vitória do São Paulo sobre o Botafogo em 1994, em Kobe.

Outro momento marcante foi a edição de 1996, quando o Grêmio goleou o Independiente por 4 a 1. Em 1997, o Vélez Sarsfield superou o River Plate nos pênaltis, após um empate no tempo normal. Essas edições internacionais destacaram a capacidade da Recopa de atrair atenção global para o futebol sul-americano.

O domínio dos campeões da Libertadores na Recopa

Desde o retorno da Recopa em 2003, após um hiato entre 1999 e 2002, os campeões da Copa Libertadores têm dominado a competição. Em 22 edições, apenas sete vezes os vencedores da Libertadores não conquistaram a Recopa. Clubes como Once Caldas, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Palmeiras e Flamengo experimentaram o vice-campeonato.

Esse domínio reflete a força e a tradição dos clubes que conquistam a Libertadores, frequentemente considerados os melhores do continente. A competição, portanto, não apenas celebra o futebol sul-americano, mas também destaca a excelência dos clubes que se destacam na principal competição de clubes da América do Sul.

Principais campeões da Recopa Sul-Americana

Ao longo dos anos, diversos clubes conquistaram a Recopa Sul-Americana, consolidando-se como potências no futebol continental. O Boca Juniors lidera com quatro títulos, seguido pelo River Plate com três. Outros clubes, como São Paulo, Olimpia, LDU, Internacional e Grêmio, também deixaram sua marca com duas conquistas cada.

4 títulos:

Boca Juniors (1990, 2005, 2006, 2008)

3 títulos:

River Plate (2015, 2016, 2019)

2 títulos:

São Paulo (1993, 1994)

Olimpia (1991, 2003)

LDU (2009, 2010)

Internacional (2007, 2011)

Grêmio (1996, 2018)

1 título:

Nacional (1989)

Colo-Colo (1992)

Independiente (1995)

Vélez Sarsfield (1997)

Cruzeiro (1998)

Cienciano (2004)

Santos (2012)

Corinthians (2013)

Atlético-MG (2014)

Atlético Nacional (2017)

Flamengo (2020)

Defensa y Justicia (2021)

Palmeiras (2022)

Independiente del Valle (2023)

Fluminense (2024)

O futuro da Recopa Sul-Americana

Com o passar dos anos, a Recopa Sul-Americana continua a ser uma competição relevante no calendário do futebol sul-americano. A cada edição, novos capítulos são escritos na história do torneio, com clubes buscando consolidar seu legado no cenário continental. O torneio não apenas celebra o sucesso dos campeões da Libertadores e da Sul-Americana, mas também oferece uma plataforma para que os clubes demonstrem sua força e habilidade em confrontos de alto nível.

À medida que o futebol evolui, a Recopa Sul-Americana promete continuar a encantar os fãs com partidas emocionantes e momentos inesquecíveis, mantendo viva a tradição e a paixão pelo esporte no continente.

