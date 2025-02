UCV x Corinthians: onde assistir ao jogo pela Libertadores

O aguardado confronto entre Universidad Central e Corinthians marca o jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores. Este importante encontro está marcado para ocorrer às 21h30min desta quarta-feira, dia 19, diretamente do Estádio Olímpico de La UCV, em Caracas. A expectativa é grande, já que se trata de dois times com intenções claras de avançar no torneio continental.

Analisando o histórico de ambos os clubes, a partida promete ser acirrada. A Universidad Central busca fazer valer seu mando de campo, enquanto o Corinthians visa levar uma vantagem para o jogo de volta em casa. Estes jogos são cruciais para definir quem seguirá para as etapas subsequentes da competição.

Qual é a escalação provável para Universidad Central x Corinthians?

Para esta partida decisiva, as escalações das equipes estão definidas e prometem um espetáculo para os torcedores. Pela Universidad Central, espera-se que Miguel Silva comande a equipe do gol. A defesa deverá ser formada por Kendrys Silva, Martínez, Simarra e Cumana, com Gonzalez e Sole compondo a volância. No meio-campo ofensivo, Sosa, Zapata e Juan Cuesta deverão atuar, deixando a responsabilidade de gols para Ortiz. O técnico Daniel Sasso dirigirá a estratégica jogada da equipe venezuelana.

Do lado do Corinthians, a formação provável inclui Hugo Souza como goleiro titular, contando com Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu na linha defensiva. O meio de campo será composto por Alex Santana, Carrillo, Charles e Garro, com uma dupla ofensiva de peso formada por Memphis Depay e Yuri Alberto. O experiente treinador Ramón Díaz está no comando técnico da equipe paulista.

Como acompanhar a transmissão do jogo entre Universidad Central e Corinthians?

Os torcedores que desejarem assistir ao vivo a este confronto emocionante podem fazê-lo através das transmissões anunciadas pela TV Globo e pela plataforma de streaming Disney+. As parcerias de transmissão permitem que fãs de todo o país tenham acesso ao jogo, proporcionando assim uma experiência imersiva e de qualidade.

A escolha dos veículos de transmissão reflete a importância da partida no contexto do futebol sul-americano. Ambos os times possuem torcidas engajadas que, sem dúvidas, acompanharão cada lance atentamente, esperando que seus times proporcionem um grande espetáculo em campo.

Expectativas e impacto do jogo pela Libertadores

Este confronto na Libertadores não é apenas uma disputa por uma vaga na fase seguinte, mas também um teste importante para as equipes. Para a Universidad Central, é uma oportunidade de mostrar que são capazes de competir em alto nível internacional. Já o Corinthians, sempre forte nos campeonatos em que participa, busca reafirmar sua tradição de sucesso no futebol continental.

Os resultados deste jogo terão um impacto significativo no moral dos times, influenciando diretamente suas trajetórias no campeonato. Portanto, além de talento e estratégia, a determinação será um fator crucial no desempenho de ambos os lados.

