São Paulo registra pior público de Libertadores em 9 anos

Torcida do São Paulo deixa espaços vazios no MorumBis em jogo da Libertadores

O São Paulo levou 35.102 pessoas ao MorumBis, na noite desta terça-feira, 27, para vitória contra o Talleres, pela sexta rodada da Copa Libertadores de 2025. Desse modo, o Tricolor registrou o seu pior público como mandante nos últimos nove anos de competição.

A última vez que o time levou menos torcedores em uma partida da competição ocorreu em 2016. Pela fase de grupos daquela edição, 18.561 pessoas estiveram na casa são-paulina, em goleada por 6 a 0 sobre o Trujillanos, da Venezuela.

Desde então, foram 13 jogos com públicos maiores do que o desta noite. O levantamento, claro, desconsidera as partidas das edições 2020 e 2021 que não tiveram torcida em razão da pandemia da Covid-19.

Os ingressos para enfrentar o Talleres variaram de R$ 75 a R$ 350 (valor das inteiras para não-sócios).

Os públicos do São Paulo em 9 anos de Libertadores:

2016

São Paulo 6×0 Trujillanos-VEN

Público: 18.561

São Paulo 2×1 River Plate-ARG

Público: 51.342

São Paulo 4×0 Toluca-MEX

Público: 53.241

São Paulo 1×0 Atlético Mineiro

Público: 61.297

São Paulo 0x2 Atlético Nacional-COL

Público: 61.766

2019

São Paulo 0x0 Talleres-ARG

Público: 44.737

2020

São Paulo 3×0 LDU-EQU

Público: 39.107

2024

São Paulo 2 x 0 Cobresal-CHI

Público: 49.502

São Paulo 0 x 0 Barcelona-EQU

Público: 50.516

São Paulo 2 x 0 Talleres-ARG

Público: 56.162

São Paulo 2 x 0 Nacional-URU

Público: 60.032

São Paulo 1 (4) x (5) 1 Botafogo

Público: 61.329

2025

São Paulo 2 x 2 Alianza Lima

Público: 49.938

São Paulo 1 x 1 Libertad-PAR

Público: 46.996

São Paulo 2×1 Talleres-ARG

Público: 35.102