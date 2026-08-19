Em uma noite de muita tensão e drama no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, o Fluminense passou pelo Independiente Rivadavia. Após empate por 1 a 1, o Tricolor contou com a estrela de Fábio para avançar na partida desta terça-feira, 18, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.
Jogo truncado e poucas chances
A primeira etapa refletiu o clima de decisão e o frio de 13°C na Argentina: um jogo extremamente físico, picotado por faltas e com os ânimos acirrados. O Fluminense, comandado pelo interino Marcão, deteve a maior posse de bola, mas encontrou um Rivadavia bem postado em linhas baixas.
As equipes protagonizaram uma batalha no meio-campo, com cartões amarelos distribuídos e raras oportunidades claras de gol. A melhor chance tricolor ocorreu em uma cobrança de escanteio de Hulk, que encontrou Thiago Silva livre, mas a finalização parou na marcação.
Expulsão, superação e o gol tricolor
O cenário que já era difícil para o Fluminense pareceu se complicar de vez aos 13 minutos da etapa final, quando Canobbio cometeu falta por trás em Fernández, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.
Com um a menos, o time brasileiro precisou se retrair ainda mais. No entanto, a eficiência cirúrgica falou mais alto. Aos 31 minutos, Hércules descolou um belo lançamento do círculo central, encontrando Serna, que havia acabado de entrar na vaga de Hulk.
O atacante saiu de cara para o gol e finalizou no canto do goleiro Bolcato, abrindo o placar de forma heroica.
Em desvantagem, o Independiente Rivadavia partiu para o abafa, abusando dos cruzamentos na área. A resistência tricolor durou até os acréscimos. Aos 46 minutos, após finalização de Sabato, a bola tocou no braço do zagueiro Ignácio.
O árbitro Andres Rojas foi chamado pelo VAR, revisou o lance no monitor e assinalou o pênalti. O artilheiro Arce foi para a cobrança, bateu forte e empatou a partida aos 51 minutos.
Nos pênaltis, o Fluminense venceu por 5 a 4. O Tricolor marcou com Thiago Silva, Renê, Hércules, Martinelli e Guga. O goleiro Fábio defendeu duas cobranças, garantindo a classificação do time carioca, que aguarda nas quartas de finais o vencedor de Platense e Coquimbo Unido.