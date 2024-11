Relembre último título continental do Botafogo

O Botafogo vive uma das semanas mais importantes de sua história. O Glorioso amargou décadas sem conquistas, além de três rebaixamentos (2002, 2014 e 2020), mas retomou o caminho do sucesso nos últimos anos. A transformação do clube em SAF, de propriedade do empresário John Textor, contribuiu para a nova realidade.

Dessa forma, o Fogão está perto de conquistar o Brasileirão e é finalista da Copa Libertadores. Neste sábado, 30, às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina, o time carioca pode ser o vencedor da América e voltar a levantar um troféu continental depois de 31 anos.

O último, e único até aqui, título continental do Botafogo foi a Copa Conmebol de 1993. Treinada por Carlos Alberto Torres, uma equipe de média de idade baixa foi campeã do torneio com peso semelhante à Copa Sul-Americana dos dias de hoje.

Na Libertadores, esta já é a melhor campanha. Ao todo, em cinco edições anteriores, a melhor posição que o clube havia alcançado era a semifinal, na edição de 1963, quando o Botafogo de Nilton Santos, Zagallo, Garrincha e companhia foi eliminado pelo maior Santos de todos os tempos, após empate na ida por 1 a 1 e derrota na volta por 4 a 0, com três gols de Pelé.

O Botafogo na Copa Conmebol de 1993

A trajetória do Fogão, classificado como vice-campeão brasileiro de 1992, começou contra o Bragantino, quarto colocado do Brasileirão anterior. Nas oitavas de final, o Alvinegro do Rio de Janeiro venceu a ida, em casa, por 3 a 1, e confirmou a vaga em Bragança Paulista, em vitória por 3 a 2.

Nas quartas de final, o adversário da vez foi o Caracas. O primeiro jogo, disputado na Venezuela, terminou com vitória botafoguense por 1 a 0, que somada ao 3 a 0 da volta colocou o time brasilero entre os quatro melhores.

O Botafogo, nas semifinais, enfrentou o Atlético Mineiro, adversário da final da Libertadores deste ano. A eliminatória começou a ser disputada em Minas Gerais, com vitória do Galo por 3 a 1. Porém, o Glorioso reverteu na volta, como mandante, vencendo por 3 a 0.

Na final, o rival foi o Peñarol e o título chegou com emoção. Depois de empatarem na ida em 1 a 1, a decisão ficou para o Maracanã. Contudo, um 2 a 2, com gol dos uruguaios aos 45 minutos do segundo tempo, obrigou a disputa de pênaltis, que terminou em 3 a 1 e confirmou o título do Botafogo.

Sinval, atacante do Fogão, foi o artilheiro da competição com oito gols marcados. O atacante, que à época tinha 22 anos, ainda é considerado um grande nome da história do clube pelo desempenho naquela Copa Conmebol.