Qual é a situação de cada equipe brasileira na Libertadores

A última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025 começa nesta terça-feira, 27. Assim, os classificados para as oitavas de final passarão a ser conhecidos, com cinco times brasileiros ainda correndo riscos.

Apenas Palmeiras e São Paulo já garantiram seus espaços na próxima fase. Enquanto isso, Internacional, Bahia, Flamengo, Botafogo e Fortaleza ainda correm riscos e precisam de resultado.

Confira a situação dos brasileiros “em risco” na Libertadores

QUAL A CHANCE DO BOTAFOGO SER ELIMINADO?

Atual campeão da Libertadores, o Glorioso corre riscos de ficar de fora da fase final. O jogo decisivo será nesta terça-feira, 27, às 21h30 (de Brasília), contra a Universidad de Chile, no Nilton Santos.

A equipe de Artur Jorge ocupa a terceiro posição do grupo A, com nove pontos, atrás de Estudiantes (segundo lugar com os mesmo pontos) e a LaU (líder com 10 pontos). Um empate obriga o time a torcer por derrota dos argentinos, já uma vitória garante a classificação.

QUAL A CHANCE DO FLAMENGO SER ELIMINADO?

O Rubro-Negro encaminhou a vaga ao vencer a LDU, na quinta rodada. No entanto, ainda precisa de vitória – e valorizar saldo de gols – contra o venezuelano Deportivo Táchira, nesta quarta-feira, 28, às 21h30, no Maracanã.

O Flamengo pode classificar até com derrrota, mas apenas se os equatorianos perderem para o Central Córdoba. Um empate também obriga torcer contra o time de Quito, que, assim como o Rubro-Negro, entra na rodada com oito pontos somados no grupo C.

QUAL A CHANCE DO FORTALEZA SER ELIMINADO?

Em má fase no Campeonato Brasileiro, o Leão do Pici tem chance de avançar na Libertadores para afastar crise. Segundo colocado no grupo E, o Fortaleza tem oito pontos e está abaixo do Racing, com 10 pontos, e ameaçado pelo Atlético Bucaramanga, com seis.

O time de Vojvoda visita a equipe argentina em Avellaneda, na quinta-feira, 29, às 21h30, em jogo que pode valer a liderança e a classificação. Vencer garante os dois feitos para o Fortaleza, enquanto um empate deixa o time com “o pé” na classificação, por ter sete gols a mais de saldo do que o rival colombiano, que encara o Colo Colo.

QUAIS A CHANCES DE INTER E BAHIA?

No grupo F, apenas um brasileiro entre Internacional e Bahia seguirá vivo. Os times se enfrentam na quinta, às 19h, no Beira-Rio, decidindo a classificação.

O Colorado joga pelo empate para avançar e pela vitória para ter chance de ultrapassar o Atlético Nacional, atual líder com nove pontos. Já o Esquadrão precisa vencer para se classificar e, de quebra, também sonhar com a liderança.