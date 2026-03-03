O Botafogo arrancou um empate precioso por 1 a 1 contra o Barcelona-EQU no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores, o time carioca superou um erro individual no primeiro tempo para buscar a igualdade com Matheus Martins, deixando a disputa pela vaga na fase de grupos totalmente aberta para o confronto no Rio de Janeiro.
Erro fatal e pressão equatoriana
O confronto começou tenso e estudado, com o time da casa tentando impor pressão física. O cenário se complicou para os brasileiros aos 22 minutos da primeira etapa. O goleiro Léo Linck errou na saída de bola, permitindo que Carabalí acionasse a área rapidamente. Villalba apareceu livre, acertou o travessão na primeira tentativa, mas não perdoou no rebote, abrindo o placar para os equatorianos. O Glorioso sentiu o golpe, mas quase empatou antes do intervalo com Danilo, que desperdiçou uma chance clara após grande jogada de Matheus Martins.
Reação e o gol de alívio
No segundo tempo, o Alvinegro voltou mais equilibrado, explorando os espaços deixados pelo adversário. A insistência foi recompensada aos 65 minutos. Barrera avançou pela direita e cruzou para a área. O volante Céliz tentou cortar, mas furou a bola, que sobrou limpa para Matheus Martins. O atacante teve frieza para dominar e bater no canto esquerdo do goleiro Contreras, silenciando o estádio e igualando o marcador.
Controle emocional e decisão em casa
O gol de empate desestabilizou emocionalmente o Barcelona. O nervosismo ficou evidente quando o técnico César Farías foi expulso por empurrar o zagueiro Barboza na linha lateral. Com a vantagem psicológica, o Botafogo soube cozinhar o jogo, trocando passes e neutralizando as investidas finais dos mandantes. Com o resultado de 1 a 1, o Botafogo precisa de uma vitória simples no jogo de volta para garantir a classificação. Um novo empate levará a decisão da vaga para os pênaltis.