A noite desta terça-feira, 17, promete ser decisiva pela Copa Libertadores. Em confronto válido pela partida de ida da segunda fase da competição continental, o Liverpool-URU recebe o Independiente Medellín no estádio Alfredo Viera, em Montevidéu. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), marcando o início da disputa por uma vaga na próxima etapa do torneio mais cobiçado da América do Sul.

Contexto e momento das equipes

Os dois clubes chegam para o embate vivendo o início de suas temporadas, mas em situações distintas. O time uruguaio disputou recentemente a segunda rodada do campeonato nacional, utilizando os jogos domésticos para ganhar ritmo visando o desafio internacional.

Jogando em casa, a equipe de Montevidéu busca impor seu estilo aguerrido para construir uma vantagem sólida para o jogo da volta.

Já o Independiente Medellín enfrenta um começo de ano irregular na liga colombiana. Com apenas uma vitória nas primeiras sete rodadas, o “Poderoso da Montanha” lida com a pressão por resultados e a necessidade de ajustes táticos.

O objetivo dos visitantes é, no mínimo, manter o confronto aberto para a decisão em seus domínios, apostando em um sistema defensivo consistente para conter o ímpeto dos anfitriões.

Onde assistir

O duelo terá ampla cobertura para o público brasileiro. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela ESPN (TV fechada). Além da televisão, o jogo estará disponível nas plataformas de streaming Disney+ e Paramount+, garantindo opções variadas para assistir ao confronto decisivo.