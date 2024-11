Libertadores: veja as maiores goleadas da competição

No próximo sábado, 30 de novembro, o Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, será o cenário da esperada final da Libertadores 2024 entre Atlético-MG e Botafogo. Com início marcado para as 17h, a partida promete oferecer uma combinação emocionante de técnica e emoção, refletindo as impressionantes jornadas de ambos os times na competição.

A Copa Libertadores tem se destacado ao longo dos anos como uma arena de duelos inesquecíveis, afirmando-se entre os torneios de futebol mais prestigiados da América do Sul. Esses confrontos históricos não apenas coroam vencedores, mas também criam narrativas inesquecíveis que ecoam por gerações.

Goleadas Memoráveis na Libertadores

Ao longo da história, a Libertadores foi palco de resultados expressivos, incluindo algumas das goleadas mais destacadas do futebol. Em 2020, o River Plate conseguiu uma vitória notável por 8 a 0 sobre o Binacional na fase de grupos, jogando no Mâs Monumental. Ainda assim, esse não foi o maior placar registrado no torneio.

A maior goleada na história foi em 1970, quando o Peñarol derrotou o Valencia da Venezuela por impressionantes 11 a 2 no Estádio Centenário em Montevidéu. Nessa ocasião, a partida destacou-se pelos gols de Pedro Rocha, que se tornaria ídolo no São Paulo, além das contribuições de Alberto Spencer, Julio Losada, Ermindo Onega, Nilo Acuña e Waldemar Cáceres.

10 maiores goleadas da Libertadores

Além de Peñarol e River Plate, a Libertadores presenciou outros jogos com resultados históricos. Aqui alguns dos mais marcantes:

1970: River Plate 9 x 0 Universitário

River Plate 9 x 0 Universitário 1971: Peñarol 9 x 0 The Strongest

Peñarol 9 x 0 The Strongest 1962: Santos 9 x 1 Cerro Porteño

Santos 9 x 1 Cerro Porteño 1963: Peñarol 9 x 1 Everest

Peñarol 9 x 1 Everest 1985: Blooming 8 x 0 Deportivo Italia

Blooming 8 x 0 Deportivo Italia 2012: Santos 8 x 0 Bolívar

Santos 8 x 0 Bolívar 2017: River Plate 8 x 0 Jorge Wilstermann

River Plate 8 x 0 Jorge Wilstermann 1993: Flamengo 8 x 2 Minervén

Antecipação para a Final de 2024

Com Atlético-MG e Botafogo na disputa, as expectativas para a final de sábado são enormes. Ambos os clubes têm mostrado resiliência e classe em suas campanhas, prometendo uma final que pode ir em qualquer direção. A torcida aguarda ansiosa para ver quem erguerá o troféu e quais momentos memoráveis essa partida trará para a já rica história da Libertadores.

O evento no Mâs Monumental se destaca como um dos destaques esportivos do ano, com torcidas fervorosas prontas para apoiar suas equipes e o mundo do futebol ansioso para descobrir quem irá se consagrar campeão na edição de 2024 da Copa Libertadores.