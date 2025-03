Libertadores: horário, potes e onde assistir ao sorteio nesta segunda-feira

O sorteio da fase de grupos da Libertadores acontece nesta segunda-feira, 17, a partir das 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O evento definirá o futuro dos 32 times na competição.

Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Bahia são os representantes brasileiros na competição continental. Os times estão divididos em quatro potes, baseada no ranking de 2024 da Conmebol.

O regulamento da entidade prevê que times do mesmo país não podem ser sorteados na mesma chave, a não ser que um deles venha da fase prévia. Com isso, o Bahia pode parar em grupos com algum dos demais brasileiros.

Onde assistir ao sorteio da Libertadores

Data e horário: segunda-feira, 17), às 20h (de Brasília)

Local: Conmebol, em Luque, no Paraguai

Onde assistir: ESPN (TV); Disney+ (streaming); Youtube e Facebook da Conmebol

Potes do sorteio

Pote 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing

Pote 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar

Pote 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile

Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil e Bahia.

