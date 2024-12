Libertadores 2025: veja todos os times já classificados

O Botafogo celebrou uma vitória histórica ao conquistar seu primeiro título na Copa Libertadores da América, superando o Atlético-MG na final ocorrida ontem. Este feito marcante consolida o clube carioca como uma potência no futebol sul-americano e garante sua presença na edição de 2025 da competição, decorrente de sua liderança e favoritismo no Campeonato Brasileiro.

Com essa conquista inédita, o Botafogo se junta a outros cinco times brasileiros já classificados para a Libertadores-2025. Além do Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza e São Paulo asseguraram suas vagas no maior torneio de clubes da América do Sul.

Times Garantidos na Libertadores 2025

No total, 35 equipes asseguraram presença na Libertadores-2025 até o momento. No Brasil, além dos seis já confirmados, times como Cruzeiro, Bahia e Corinthians ainda brigam pelas vagas restantes para os mata-matas preliminares. Entre os clubes argentinos, Estudiantes, Racing e Vélez Sarsfield garantiram seus lugares, enquanto Boca Juniors e River Plate seguem na disputa.

Confira alguns dos times já classificados:

Argentina : Estudiantes, Racing, Vélez Sarsfield

: Estudiantes, Racing, Vélez Sarsfield Brasil : Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras, São Paulo

: Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras, São Paulo Chile : Colo-Colo, Deportes Iquique, Ñublense, Universidad de Chile

: Colo-Colo, Deportes Iquique, Ñublense, Universidad de Chile Equador : Barcelona, El Nacional, LDU, Independiente del Valle

: Barcelona, El Nacional, LDU, Independiente del Valle Uruguai: Boston River, Defensor Sporting, Peñarol, Nacional

Local da Final da Libertadores 2025

O local da final da Libertadores-2025 ainda não foi oficialmente decidido. Porém, Montevidéu é a principal candidata, tendo expressado interesse em sediar mais uma vez o evento máximo do torneio, como fez em 2021, quando o Palmeiras venceu o Flamengo.

Expectativas para a Temporada 2025

A Libertadores-2025 começará em 4 de fevereiro, com a fase de grupos se iniciando em 1º de abril e encerrando em 29 de maio. Após essa etapa, haverá uma pausa para o Super Mundial de Clubes, que ocorrerá em junho e julho, antes das oitavas de final.

Com a qualificação de mais equipes e ajustes no calendário, a expectativa para a próxima edição da Libertadores só cresce. Com times de diversos países já confirmados, a competição promete ser intensa e competitiva como sempre.