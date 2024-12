Libertadores 2025: veja a tabela completa da primeira fase

A edição de 2025 da Copa Libertadores, o principal torneio de clubes da América do Sul, está prestes a começar. O primeiro jogo está agendado para o dia 4 de fevereiro, com Monagas da Venezuela enfrentando o Defensor Sporting do Uruguai. Esta partida inaugura a fase inicial da competição, que promete disputas acirradas desde o início.

Publicidade

Os clubes brasileiros entram logo na segunda fase dessas etapas preliminares. Para garantir sua presença na fase de grupos, cada clube precisará vencer dois confrontos, resultando em quatro partidas decisivas. A terceira fase torna-se essencial, pois determinará os times que terão a oportunidade de estar na cobiçada fase de grupos da Libertadores.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Funcionamento da Fase Preliminar

A fase preliminar da competição é dividida em três etapas iniciais. As duas primeiras etapas incluem times com menor qualificação no ranking da Conmebol, que competem em jogos de ida e volta. Já na segunda fase, mais clubes se juntam à competição, incluindo algumas equipes do Brasil.

Na sequência, a terceira fase apontará os quatro clubes que se juntarão às equipes que já estão classificadas para a fase de grupos. Esta fase decisiva aumenta significativamente o nível competitivo, com jogos eliminatórios selecionando os últimos ingressantes dos grupos.

Agenda dos Primeiros Confrontos

A primeira fase da Copa Libertadores 2025 tem os seguintes confrontos programados:

Monagas (VEN) x Defensor Sporting (URU) : Ida em 4 de fevereiro às 21h30 em Maturín, Venezuela, e volta em 11 de fevereiro às 21h30 em Montevidéu, Uruguai.

: Ida em 4 de fevereiro às 21h30 em Maturín, Venezuela, e volta em 11 de fevereiro às 21h30 em Montevidéu, Uruguai. Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER) : Ida em 5 de fevereiro às 21h30 em Assunção, Paraguai, e volta em 12 de fevereiro às 21h30 em Lima, Peru.

: Ida em 5 de fevereiro às 21h30 em Assunção, Paraguai, e volta em 12 de fevereiro às 21h30 em Lima, Peru. Blooming (BOL) x El Nacional (EQU): Ida em 6 de fevereiro às 21h30 em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, e volta em 13 de fevereiro às 21h30 em Quito, Equador.

Após os jogos, teremos a segunda fase, com:

Blooming ou El Nacional x Barcelona – EQU: Ida em 19 de Fevereiro às 21h30, com local a ser definido

Ida em 19 de Fevereiro às 21h30, com local a ser definido Universidad Central (VEN) x Corinthians : Ida em 19 de Fevereiro às 21h30, em Caracas, e volta em 26 de Fevereiro às 21h30, na Neo Quimica Arena, em São Paulo

: Ida em 19 de Fevereiro às 21h30, em Caracas, e volta em 26 de Fevereiro às 21h30, na Neo Quimica Arena, em São Paulo Monagas ou Defensor x Cerro Porteño – PAR : Ida em 20 de Fevereiro às 19h, com local a ser definido, e volta em 27 de Fevereiro, às 19h, em Assunção no Paraguai

: Ida em 20 de Fevereiro às 19h, com local a ser definido, e volta em 27 de Fevereiro, às 19h, em Assunção no Paraguai Tolima x Melgar: Ida em 20 de Fevereiro às 21h30, em Ibagué, na Colômbia, e volta em 27 de Fevereiro às 21h30, em Arequipa, no Peru

Ida em 20 de Fevereiro às 21h30, em Ibagué, na Colômbia, e volta em 27 de Fevereiro às 21h30, em Arequipa, no Peru Deportes Iquichi x Independiente Del Valle: Ida em 18 de Fevereiro às 19h, em Iquoque no Chile, e volta em 25 de Fevereiro às 19h em Bogotá, na Colômbia

Ida em 18 de Fevereiro às 19h, em Iquoque no Chile, e volta em 25 de Fevereiro às 19h em Bogotá, na Colômbia The Strongest x Bahia : Ida em 18 de Fevereiro às 21h30, em La Paz, e volta em 25 de Fevereiro às 21h30 na Arena Fonte Nova, em Salvador

: Ida em 18 de Fevereiro às 21h30, em La Paz, e volta em 25 de Fevereiro às 21h30 na Arena Fonte Nova, em Salvador Nacional ou Alianza Lima x Boca Juniors: Ida em 18 de Fevereiro às 12h30, com local a ser definido, e volta em 25 de Fevereiro às 21h30, em Buenos Aires

Ida em 18 de Fevereiro às 12h30, com local a ser definido, e volta em 25 de Fevereiro às 21h30, em Buenos Aires Boston River x Nublense: Ida em 19 de Fevereiro às 19h, em Montevidéu, e volta em 26 de Fevereiro às 19h em Chillán.

Desafios para os Clubes Brasileiros

Os times brasileiros começam a competir a partir da segunda fase. O sucesso nestas disputas é fundamental para avançar à fase de grupos, que reúne os principais clubes do continente. Equipes como Corinthians e Bahia já têm datas para seus duelos iniciais, contra Universidad Central da Venezuela e The Strongest da Bolívia, respectivamente.

Publicidade

Nesta etapa, os clubes brasileiros enfrentarão diferentes condições climáticas e de altitudes, desafiando a preparação física e tática de seus times. A busca pela conquista do mais valioso troféu da América do Sul começa agora, com cada partida desempenhando um papel crucial na definição dos rumos e estratégias para a temporada.

Clubes Brasileiros Classificados para a Fase de Grupos

Seis clubes brasileiros já asseguraram presença na fase de grupos da Libertadores. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo são os representantes do Brasil que começarão a competir diretamente na etapa mais esperada do torneio. Estes clubes se juntam à competição apenas após o término das fases eliminatórias.

Com a tradição de campanhas sólidas e histórias memoráveis, espera-se uma edição altamente competitiva e repleta de momentos marcantes na Copa Libertadores 2025. Cada um desses clubes entra com a missão e o sonho de conquistar o título, representando a paixão e a força do futebol brasileiro no cenário continental.