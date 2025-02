Libertadores 2025 marca a história com dois times do Nordeste e mostra as participações

A Copa Libertadores de 2025 marca um capítulo significativo na história do futebol brasileiro, especialmente para a região Nordeste. Pela primeira vez desde a inauguração do torneio, em 1960, dois clubes nordestinos estarão representando a região na prestigiosa competição continental.

Publicidade

O Esporte Clube Bahia e o Fortaleza Esporte Clube são os clubes que protagonizam este feito. Enquanto o Bahia se prepara para enfrentar o The Strongest da Bolívia na segunda rodada, o Fortaleza já garantiu seu lugar na fase de grupos. Com isso, o Bahia se torna o time nordestino a competir mais vezes na Libertadores, totalizando quatro participações.

Camisa do Fortaleza – Fonte: Instagram/@fortalezaec

Como o Nordeste se destacou na competição internacional?

A presença de clubes do Nordeste na Copa Libertadores tem sido esporádica, mas significativa. Além das participações atuais, a região já teve representantes em distintas edições anteriores. O Fortaleza, por exemplo, tem mostrado consistência ao competir pela terceira vez em quatro anos, não se classificando apenas para a edição de 2024.

Publicidade

Historicamente, o Bahia se destacou com sua campanha marcante em 1989. Naquele ano, após vencer o Campeonato Brasileiro de 1988, o clube avançou até as quartas de final da Libertadores, enfrentando grandes equipes como o Internacional. O desempenho destacado rendeu uma liderança no grupo e vitórias decisivas nas oitavas de final.

Quais times do Nordeste já participaram da Libertadores?

O futebol nordestino tem uma história rica de participação na Libertadores que data desde os anos 60. A lista de participantes inclui:

1960: Bahia – primeira fase

Bahia – primeira fase 1964: Bahia – primeira fase

Bahia – primeira fase 1968: Náutico – fase de grupos

Náutico – fase de grupos 1988: Sport – fase de grupos

Sport – fase de grupos 1989: Bahia – quartas de final

Bahia – quartas de final 2009: Sport – oitavas de final

Sport – oitavas de final 2022: Fortaleza – oitavas de final

Fortaleza – oitavas de final 2023: Fortaleza – terceira fase

Fortaleza – terceira fase 2025: Fortaleza e Bahia – em curso

Quais os desafios do Bahia e do Fortaleza na Copa Libertadores 2025?

Para o Bahia, a trajetória na Copa Libertadores 2025 começa com um desafio de altitude contra o The Strongest, em La Paz. Dada a natureza do duelo, a equipe precisará se adaptar rapidamente às condições adversas para garantir um resultado positivo. Já o Fortaleza espera consolidar sua presença na fase de grupos, buscando avançar ainda mais na competição.

Publicidade

Os clubes não só carregam o fardo de representar a região Nordeste, mas também a expectativa de uma campanha bem-sucedida que inspire futuros talentos do futebol na região. O desempenho destas equipes poderá fortalecer ainda mais a visibilidade do futebol nordestino no cenário internacional.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.