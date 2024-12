Libertadores 2025: com lista completa, veja todos os classificados

A Taça Conmebol Libertadores de 2025 já está agitando as torcidas com a confirmação das 47 equipes participantes. Com a recente classificação de Blooming da Bolívia e Atlético Nacional da Colômbia, a competição começará em 5 de fevereiro, com a primeira fase prévia. O sorteio dos grupos está marcado para 19 de março, com o início das partidas em 2 de abril.

Publicidade

Os times de toda a América do Sul estão cheios de expectativas, cada um trazendo suas histórias e talentos para este prestigioso torneio continental. O calendário está repleto de datas importantes, prontas para aquecer o coração dos fãs.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Times Qualificados

A seguir, a lista de times classificados para a Libertadores 2025, organizada por país, mostrando a força de cada região:

Argentina: Racing, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Talleres, River Plate, Central Córdoba, Boca Juniors

Racing, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Talleres, River Plate, Central Córdoba, Boca Juniors Bolívia: San Antonio Bulo Bulo, Bolívar, The Strongest, Blooming

San Antonio Bulo Bulo, Bolívar, The Strongest, Blooming Brasil: Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, São Paulo, Corinthians, Bahia

Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, São Paulo, Corinthians, Bahia Chile: Colo Colo, Universidad de Chile, Deportes Iquique, Ñublense

Colo Colo, Universidad de Chile, Deportes Iquique, Ñublense Colômbia: Atlético Bucaramanga, Tolima, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga, Tolima, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional Equador: Barcelona de Guayaquil, El Nacional, Independiente del Valle, LDU

Barcelona de Guayaquil, El Nacional, Independiente del Valle, LDU Paraguai: Libertad, Olimpia, Cerro Porteño, Nacional

Libertad, Olimpia, Cerro Porteño, Nacional Peru: Universitario, Sporting Cristal, Melgar, Alianza Lima

Universitario, Sporting Cristal, Melgar, Alianza Lima Uruguai: Peñarol, Nacional, Boston River, Defensor Sporting

Peñarol, Nacional, Boston River, Defensor Sporting Venezuela: Carabobo, Deportivo Táchira, Universidad Central, Monagas

Fases da Competição

Antes da fase de grupos, a competição conta com três fases prévias. Equipes do Brasil e Argentina entram na segunda fase, onde enfrentam eliminatórias. Se o Blooming vencer o El Nacional na primeira rodada, poderá enfrentar o Corinthians na terceira fase.

Os jogos da pré-Libertadores já foram sorteados, definindo as partidas entre 22 times nessa etapa inicial. Bahia e Corinthians, do Brasil, enfrentarão The Strongest (BOL) e Universidad Central (VEN), com a vantagem de decidir em casa.

Publicidade

Agenda dos Jogos

Confira as datas de cada fase da Libertadores 2025, desenhada para oferecer emoções ao longo do ano:

1ª fase: 5 e 12 de fevereiro 2ª fase: 19 e 26 de fevereiro 3ª fase: 5 e 12 de março Sorteio da fase de grupos: 19 de março Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio Sorteio do mata-mata: 4 de junho Oitavas de final: 13 e 20 de agosto Quartas de final: 17 e 24 de setembro Semifinais: 22 e 29 de outubro Final: 29 de novembro

Preparativos para o Torneio

A Libertadores é mais que uma competição; é um evento que desperta paixões e rivalidades históricas. Com os times prontos para o grande desafio, a bola oficial da Libertadores e da Sul-Americana 2025 foi revelada, garantindo momentos inesquecíveis para jogadores e torcedores.