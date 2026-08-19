O triunfo por 1 a 0 do Independiente del Valle-EQU sobre o Tolima-COL na última terça-feira, 18, em Ibagué, evitou o que seria um feito inédito e incrível: 100% de empates nos jogos de ida das oitavas da Libertadores 2026.

De qualquer forma, foi registrado o recorde de igualdades nesta fase da competição, com sete. Na semana passada, cinco confrontos terminaram empatados em 1 a 1, enquanto dois acabaram sem gols.

Anteriormente, cinco edições dividiam o número máximo de empates na ida das oitavas da Libertadores. Em 1991, 1999, 2002, 2021 e 2022, quatro confrontos terminaram com igualdade no placar. A edição de 2001, por exemplo, foi a única que não teve empates na ida das oitavas.

Ao juntar os jogos de ida e volta das oitavas da Libertadores de 2026, oito empates foram registrados até o momento. Com isso, a Liberta deste ano também se isola como a edição com mais igualdades nesta fase na história do torneio.

Jogos de ida das oitavas de final da Libertadores (1989-2026)

1989 – 3 empates

Bolivar 1 x 0 Millonarios

Atlético Nacional 2 x 0 Racing

Deportivo Quito 0 x 0 Cobreloa

Internacional 6 x 2 Peñarol

Club Sol de América 3 x 0 Deportivo Táchira

Olimpia 2 x 0 Boca Juniors

Danubio 0 x 0 Nacional

Universitario 1 x 1 Bahia

1990 – 2 empates

Pepeganga 0 x 6 Independiente

Defensor Sporting Club 1 x 2 River Plate

Cerro Porteño 0 x 0 Atlético Nacional

Barcelona SC 2 x 0 Progreso

Universidad Católica 3 x 1 The Strongest

Vasco 0 x 0 Colo-Colo

Unión Huaral 1 x 0 Emelec

Olimpia* – Classificado diretamente às quartas

1991 – 4 empates

Deportivo Táchira 2 x 3 Flamengo

Deportes Concepción 0 x 3 América de Cali

Nacional 4 x 1 Bolivar

Universitario 0 x 0 Colo-Colo

Boca Juniors 3 x 1 Corinthians

LDU Quito 2 x 2 Atlético Nacional

Atlético Colegiales 1 x 1 Olimpia

Oriente Petrolero 1 x 1 Cerro Porteño

1992 – 3 empates

Nacional 0 x 1 São Paulo

Universidad Católica 0 x 0 América de Cali

Bolivar 2 x 0 Cerro Porteño

Marítimo 0 x 0 Atlético Nacional

San Lorenzo 2 x 0 Valdez Sporting Club

Defensor Sporting Club 1 x 1 Newell’s Old Boys

Colo-Colo 1 x 0 Barcelona SC

Sporting Cristal 1 x 2 Criciúma

1993 – 1 empate

El Nacional 3 x 0 Sporting Cristal

América de Cali 2 x 1 Bolivar

Universitario 2 x 1 Barcelona SC

Universidad Católica 2 x 0 Atlético Nacional

Cerro Porteño 1 x 1 Cobreloa

Nacional 1 x 2 Olimpia

Newell’s Old Boys 2 x 0 São Paulo

Flamengo 8 x 2 Minerven

1994 – 3 empates

The Strongest 1 x 2 Bolivar

Barcelona SC 0 x 1 Olimpia

Minerven 2 x 0 Emelec

Junior Barranquilla 1 x 1 Colo-Colo

Universitario 2 x 1 Independiente Medellín

Unión Española 1 x 0 Cruzeiro

Defensor Sporting Club 1 x 1 Vélez Sarsfield

Palmeiras 0 x 0 São Paulo

1995 – 2 empates

Olimpia 0 x 3 Grêmio

Independiente 0 x 3 Vélez Sarsfield

Alianza Lima 1 x 1 Millonarios

Atlético Nacional 3 x 1 Peñarol

Bolivar 1 x 0 Palmeiras

Caracas 2 x 2 Sporting Cristal

Emelec 2 x 0 Cerro Porteño

Universidad Católica 2 x 1 River Plate

1996 – 3 empates

Universidad de Chile 3 x 2 Defensor Sporting Club

Cerro Porteño 0 x 0 Junior Barranquilla

Deportivo San José 1 x 0 Barcelona SC

Minerven 1 x 1 América de Cali

Botafogo 1 x 1 Grêmio

Espoli 1 x 3 Corinthians

San Lorenzo 3 x 2 Peñarol

Sporting Cristal 2 x 1 River Plate

1997 – 3 empates

Guarani 2 x 1 Grêmio

Sporting Cristal 0 x 0 Vélez Sarsfield

Minerven 1 x 1 Bolivar

Racing 3 x 3 River Plate

Millonarios 2 x 0 Peñarol

Universidad Católica 4 x 0 Oriente Petrolero

Nacional 1 x 3 Colo-Colo

El Nacional 1 x 0 Cruzeiro

1998 – 2 empates

Cerro Porteño 1 x 0 América de Cali

Barcelona SC 2 x 1 Colo-Colo

Atlético Bucaramanga 1 x 2 Bolivar

Vasco 2 x 1 Cruzeiro

Nacional 1 x 1 Grêmio

Alianza Lima 1 x 0 Peñarol

América 1 x 1 River Plate

Colón 3 x 2 Olimpia

1999 – 4 empates

Jorge Wilstermann 1 x 1 Corinthians

Palmeiras 1 x 1 Vasco

River Plate 1 x 0 LDU

Cerro Porteño 5 x 0 Nacional

Emelec 1 x 3 Estudiantes de Mérida

Universitario 0 x 0 Vélez Sarsfield

Bella Vista 2 x 2 Universidad Católica

Deportivo Cali 2 x 0 Colo-Colo

2000 – 1 empate

Atlético-MG 1 x 0 Athletico-PR

América 2 x 1 América de Cali

Atlas 2 x 0 Junior Barranquilla

Rosario Central 3 x 2 Corinthians

Nacional 3 x 0 Bolivar

El Nacional 0 x 0 Boca Juniors

Peñarol 2 x 0 Palmeiras

Cerro Porteño 0 x 4 River Plate

2001 – 0 empates

El Nacional 1 x 2 Cruzeiro

Cobreloa 2 x 3 Rosario Central

São Caetano 1 x 0 Palmeiras

Deportes Concepción 1 x 3 Vasco

Emelec 2 x 0 River Plate

Junior Barranquilla 2 x 3 Boca Juniors

América de Cali 2 x 0 Nacional

Cerro Porteño 2 x 1 Cruz Azul

2002 – 4 empates

Cienciano 0 x 1 América

Nacional 1 x 0 América de Cali

Cobreloa 1 x 1 Olimpia

Olmedo 0 x 5 Monarcas Morelia

Montevideo Wanderers 2 x 2 Peñarol

River Plate 1 x 2 Grêmio

El Nacional 0 x 0 Boca Juniors

Universidad Católica 1 x 1 São Caetano

2003 – 3 empates

Olimpia 2 x 3 Grêmio

Cerro Porteño 0 x 1 Independiente Medellín

Nacional 4 x 4 Santos

Pumas 0 x 1 Cobreloa

Boca Juniors 0 x 1 Paysandu

América de Cali 1 x 1 Racing

River Plate 2 x 1 Corinthians

Cruz Azul 0 x 0 Deportivo Cali

2004 – 1 empate

Deportivo Táchira 3 x 0 Nacional

Santos Laguna 0 x 1 River Plate

Sporting Cristal 2 x 3 Boca Juniors

LDU 4 x 2 Santos

Deportivo Cali 1 x 0 Cruzeiro

São Caetano 2 x 1 América

Barcelona SC 0 x 0 Once Caldas

Rosario Central 1 x 0 São Paulo

2005 – 3 empates

LDU 2 x 1 River Plate

Junior Barranquilla 3 x 3 Boca Juniors

Banfield 3 x 0 Independiente Medellín

Palmeiras 0 x 1 São Paulo

Pachuca 1 x 1 Deportivo Guadalajara

Once Caldas 1 x 1 Tigres

Athletico-PR 2 x 1 Cerro Porteño

Universidad de Chile 2 x 1 Santos

2006 – 2 empates

Estudiantes 2 x 0 Goiás

LDU 4 x 0 Atlético Nacional

Deportivo Guadalajara 3 x 0 Santa Fé

Palmeiras 1 x 1 São Paulo

River Plate 3 x 2 Corinthians

Newell’s Old Boys 2 x 4 Vélez Sarsfield

Nacional 1 x 2 Internacional

Tigres 0 x 0 Libertad

2007 – 1 empate

Caracas 2 x 2 Santos

Defensor Sporting Club 3 x 0 Flamengo

São Paulo 1 x 0 Grêmio

Boca Juniors 3 x 0 Vélez Sarsfield

América 3 x 0 Colo-Colo

Cúcuta Deportivo 5 x 1 Deportivo Toluca

Nacional 3 x 2 Necaxa

Paraná 1 x 2 Libertad

2008 – 1 empate

Lanús 0 x 1 Atlas

LDU 2 x 0 Estudiantes

Boca Juniors 2 x 1 Cruzeiro

San Lorenzo 2 x 1 River Plate

América 2 x 4 Flamengo

Atlético Nacional 1 x 2 Fluminense

Nacional 0 x 0 São Paulo

Santos 2 x 0 Cúcuta Deportivo

2009 – 1 empate

Palmeiras 1 x 0 Sport

Universidad San Martín de Porres 1 x 3 Grêmio

Deportivo Cuenca 2 x 1 Caracas

Estudiantes 3 x 0 Libertad

Universidad de Chile 1 x 2 Cruzeiro

Defensor Sporting Club 2 x 2 Boca Juniors

Nacional – venceu o San Luis por WO

São Paulo – venceu o Guadalajara por WO

2010 – 2 empates

San Luis 0 x 1 Estudiantes

Deportivo Guadalajara 3 x 0 Vélez Sarsfield

Universitario 0 x 0 São Paulo

Flamengo 1 x 0 Corinthians

Banfield 3 x 1 Internacional

Cruzeiro 3 x 1 Nacional

Alianza Lima 0 x 1 Universidad de Chile

Once Caldas 0 x 0 Libertad

2011 – 3 empates

Grêmio 1 x 2 Universidad Católica

Vélez Sarsfield 3 x 0 LDU

Jaguares de Chiapas 1 x 1 Junior Barranquilla

Estudiantes 0 x 0 Cerro Porteño

Once Caldas 1 x 2 Cruzeiro

Santos 1 x 0 America

Peñarol 1 x 1 Internacional

Fluminense 3 x 1 Libertad

2012 – 3 empates

Internacional 0 x 0 Fluminense

Bolivar 2 x 1 Santos

Atlético Nacional 0 x 1 Vélez Sarsfield

Cruz Azul 1 x 1 Libertad

Boca Juniors 2 x 1 Unión Española

Emelec 0 x 0 Corinthians

Vasco 2 x 1 Lanús

Deportivo Quito 4 x 1 Universidad de Chile

2013 – 1 empate

Newell’s Old Boys 0 x 1 Vélez Sarsfield

Real Garcilaso 1 x 0 Nacional

Tigre 2 x 1 Olimpia

Club Tijuana 0 x 0 Palmeiras

Grêmio 2 x 1 Santa Fe

Boca Juniors 1 x 0 Corinthians

São Paulo 1 x 2 Atlético-MG

Emelec 2 x 1 Fluminense

2014 – 3 empates

Lanús 2 x 1 Santos Laguna

Cruzeiro 1 x 1 Cerro Porteño

Club León 2 x 2 Bolivar

The Strongest 2 x 0 Defensor Sporting Club

Nacional Asunción 1 x 0 Vélez Sarsfield

San Lorenzo 1 x 0 Grêmio

Atlético Nacional 1 x 0 Atlético-MG

Arsenal FC 0 x 0 Unión Española

2015 – 2 empates

Universitario de Sucre 1 x 2 Tigres

Estudiantes 2 x 1 Santa Fe

Guaraní 2 x 0 Corinthians

São Paulo 1 x 0 Cruzeiro

Atlético-MG 2 x 2 Internacional

Montevideo Wanderers 1 x 1 Racing

River Plate 1 x 0 Boca Juniors

Emelec 2 x 0 Atlético Nacional

2016 – 3 empates

Huracán 0 x 0 Atlético Nacional

Deportivo Táchira 1 x 0 Pumas

Racing 0 x 0 Atlético-MG

Nacional 0 x 0 Corinthians

Grêmio 0 x 1 Rosario Central

Independiente del Valle 2 x 0 River Plate

São Paulo 4 x 0 Deportivo Toluca

Cerro Porteño 1 x 2 Boca Juniors

2017 – 1 empate

Godoy Cruz 0 x 1 Grêmio

Guaraní 0 x 2 River Plate

Athletico-PR 2 x 3 Santos

Barcelona SC 1 x 0 Palmeiras

Jorge Wilstermann 1 x 0 Atlético-MG

The Strongest 1 x 1 Lanús

Nacional 0 x 1 Botafogo

Emelec 0 x 1 San Lorenzo

2018 – 1 empate

Estudiantes 2 x 1 Grêmio

Boca Juniors 2 x 0 Libertad

Colo-Colo 1 x 0 Corinthians

Flamengo 0 x 2 Cruzeiro

Racing 0 x 0 River Plate

Atlético Tucumán 2 x 0 Atlético Nacional

Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras

Independiente 3 x 0 Santos

2019 – 3 empates

River Plate 0 x 0 Cruzeiro

Godoy Cruz 2 x 2 Palmeiras

LDU 3 x 1 Olimpia

Nacional 0 x 1 Internacional

San Lorenzo 0 x 0 Cerro Porteño

Emelec 2 x 0 Flamengo

Athletico 0 x 1 Boca Juniors

Grêmio 2 x 0 Libertad

2020 – 3 empates

Athletico-PR 1 x 1 River Plate

LDU 1 x 2 Santos

Racing 1 x 1 Flamengo

Independiente del Valle 0 x 0 Nacional

Delfín 1 x 3 Palmeiras

Libertad 3 x 1 Jorge Wilstermann

Guaraní 0 x 2 Grêmio

Internacional 0 x 1 Boca Juniors

2021 – 4 empates

Boca Juniors 0 x 0 Atlético-MG

Cerro Porteño 0 x 2 Fluminense

São Paulo 1 x 1 Racing

Universidad Católica 0 x 1 Palmeiras

Vélez Sarsfield 1 x 0 Barcelona SC

Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo

River Plate 1 x 1 Argentinos Juniors

Olimpia 0 x 0 Internacional

2022 – 4 empates

Emelec 1 x 1 Atlético-MG

Corinthians 0 x 0 Boca Juniors

Athletico-PR 2 x 1 Libertad

Cerro Porteño 0 x 3 Palmeiras

Talleres 1 x 1 Colón

Tolima 0 x 1 Flamengo

Vélez Sarsfield 1 x 0 River Plate

Fortaleza 1 x 1 Estudiantes

2023 – 2 empates

Argentinos Juniors 1 x 1 Fluminense

Bolivar 3 x 1 Athletico-PR

River Plate 2 x 1 Internacional

Deportivo Pereira 1 x 0 Independiente del Valle

Nacional 0 x 0 Boca Juniors

Atlético-MG 0 x 1 Palmeiras

Atlético Nacional 4 x 2 Racing

Flamengo 1 x 0 Olimpia

2024 – 2 empates

Grêmio 2 x 1 Fluminense

San Lorenzo 1 x 1 Atlético-MG

Colo-Colo 1 x 0 Junior Barranquilla

Peñarol 4 x 0 The Strongest

Talleres 0 x 1 River Plate

Botafogo 2 x 1 Palmeiras

Nacional 0 x 0 São Paulo

Flamengo 2 x 0 Bolivar

2025 – 3 empates

Fortaleza 0 x 0 Vélez Sarsfield

Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo

Peñarol 1 x 0 Racing

Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes

Flamengo 1 x 0 Internacional

Botafogo 1 x 0 LDU

Libertad 0 x 0 River Plate

Universitario 0 x 4 Palmeiras

2026 – 7 empates

Fluminense 0 x 0 Independiente Rivadavia

Estudiantes 1 x 1 Universidad Católica

Palmeiras 1 x 1 Cerro Porteño

Platense 1 x 1 Coquimbo Unido

Cruzeiro 1 x 1 Flamengo

Mirassol 1 x 1 LDU

Rosario Central 0 x 0 Corinthians

Tolima 0 x 1 Independiente del Valle

Agenda das oitavas de final da Libertadores de 2026

Na última terça-feira, 18, duas equipes já garantiram vaga nas quartas: Fluminense e Estudiantes.

Nesta quarta-feira, 19, mais três classificados às quartas de final serão conhecidos. Às 19h (de Brasília), Cerro Porteño e Palmeiras duelam por uma vaga na próxima fase da Liberta. Já às 21h30 (de Brasília), Flamengo e Cruzeiro medem forças no duelo brasileiro, assim como Coquimbo Unido e Platense.

Na quinta-feira, 20, outros dois confrontos acontecem em busca de uma vaga nas quartas de final: LDU x Mirassol, às 19h (de Brasília); e Corinthians x Rosario Central, às 21h30 (de Brasília).