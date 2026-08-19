O triunfo por 1 a 0 do Independiente del Valle-EQU sobre o Tolima-COL na última terça-feira, 18, em Ibagué, evitou o que seria um feito inédito e incrível: 100% de empates nos jogos de ida das oitavas da Libertadores 2026.

De qualquer forma, foi registrado o recorde de igualdades nesta fase da competição, com sete. Na semana passada, cinco confrontos terminaram empatados em 1 a 1, enquanto dois acabaram sem gols.

Anteriormente, cinco edições dividiam o número máximo de empates na ida das oitavas da Libertadores. Em 1991, 1999, 2002, 2021 e 2022, quatro confrontos terminaram com igualdade no placar. A edição de 2001, por exemplo, foi a única que não teve empates na ida das oitavas.

Ao juntar os jogos de ida e volta das oitavas da Libertadores de 2026, oito empates foram registrados até o momento. Com isso, a Liberta deste ano também se isola como a edição com mais igualdades nesta fase na história do torneio.

Jogos de ida das oitavas de final da Libertadores (1989-2026)

1989 – 3 empates

  • Bolivar 1 x 0 Millonarios
  • Atlético Nacional 2 x 0 Racing
  • Deportivo Quito 0 x 0 Cobreloa
  • Internacional 6 x 2 Peñarol
  • Club Sol de América 3 x 0 Deportivo Táchira
  • Olimpia 2 x 0 Boca Juniors
  • Danubio 0 x 0 Nacional
  • Universitario 1 x 1 Bahia

1990 – 2 empates

  • Pepeganga 0 x 6 Independiente
  • Defensor Sporting Club 1 x 2 River Plate
  • Cerro Porteño 0 x 0 Atlético Nacional
  • Barcelona SC 2 x 0 Progreso
  • Universidad Católica 3 x 1 The Strongest
  • Vasco 0 x 0 Colo-Colo
  • Unión Huaral 1 x 0 Emelec
  • Olimpia* – Classificado diretamente às quartas

1991 – 4 empates

  • Deportivo Táchira 2 x 3 Flamengo
  • Deportes Concepción 0 x 3 América de Cali
  • Nacional 4 x 1 Bolivar
  • Universitario 0 x 0 Colo-Colo
  • Boca Juniors 3 x 1 Corinthians
  • LDU Quito 2 x 2 Atlético Nacional
  • Atlético Colegiales 1 x 1 Olimpia
  • Oriente Petrolero 1 x 1 Cerro Porteño

1992 – 3 empates

  • Nacional 0 x 1 São Paulo
  • Universidad Católica 0 x 0 América de Cali
  • Bolivar 2 x 0 Cerro Porteño
  • Marítimo 0 x 0 Atlético Nacional
  • San Lorenzo 2 x 0 Valdez Sporting Club
  • Defensor Sporting Club 1 x 1 Newell’s Old Boys
  • Colo-Colo 1 x 0 Barcelona SC
  • Sporting Cristal 1 x 2 Criciúma

1993 – 1 empate

  • El Nacional 3 x 0 Sporting Cristal
  • América de Cali 2 x 1 Bolivar
  • Universitario 2 x 1 Barcelona SC
  • Universidad Católica 2 x 0 Atlético Nacional
  • Cerro Porteño 1 x 1 Cobreloa
  • Nacional 1 x 2 Olimpia
  • Newell’s Old Boys 2 x 0 São Paulo
  • Flamengo 8 x 2 Minerven

1994 – 3 empates

  • The Strongest 1 x 2 Bolivar
  • Barcelona SC 0 x 1 Olimpia
  • Minerven 2 x 0 Emelec
  • Junior Barranquilla 1 x 1 Colo-Colo
  • Universitario 2 x 1 Independiente Medellín
  • Unión Española 1 x 0 Cruzeiro
  • Defensor Sporting Club 1 x 1 Vélez Sarsfield
  • Palmeiras 0 x 0 São Paulo

1995 – 2 empates

  • Olimpia 0 x 3 Grêmio
  • Independiente 0 x 3 Vélez Sarsfield
  • Alianza Lima 1 x 1 Millonarios
  • Atlético Nacional 3 x 1 Peñarol
  • Bolivar 1 x 0 Palmeiras
  • Caracas 2 x 2 Sporting Cristal
  • Emelec 2 x 0 Cerro Porteño
  • Universidad Católica 2 x 1 River Plate

1996 – 3 empates

  • Universidad de Chile 3 x 2 Defensor Sporting Club
  • Cerro Porteño 0 x 0 Junior Barranquilla
  • Deportivo San José 1 x 0 Barcelona SC
  • Minerven 1 x 1 América de Cali
  • Botafogo 1 x 1 Grêmio
  • Espoli 1 x 3 Corinthians
  • San Lorenzo 3 x 2 Peñarol
  • Sporting Cristal 2 x 1 River Plate

1997 – 3 empates

  • Guarani 2 x 1 Grêmio
  • Sporting Cristal 0 x 0 Vélez Sarsfield
  • Minerven 1 x 1 Bolivar
  • Racing 3 x 3 River Plate
  • Millonarios 2 x 0 Peñarol
  • Universidad Católica 4 x 0 Oriente Petrolero
  • Nacional 1 x 3 Colo-Colo
  • El Nacional 1 x 0 Cruzeiro

1998 – 2 empates

  • Cerro Porteño 1 x 0 América de Cali
  • Barcelona SC 2 x 1 Colo-Colo
  • Atlético Bucaramanga 1 x 2 Bolivar
  • Vasco 2 x 1 Cruzeiro
  • Nacional 1 x 1 Grêmio
  • Alianza Lima 1 x 0 Peñarol
  • América 1 x 1 River Plate
  • Colón 3 x 2 Olimpia

1999 – 4 empates

  • Jorge Wilstermann 1 x 1 Corinthians
  • Palmeiras 1 x 1 Vasco
  • River Plate 1 x 0 LDU
  • Cerro Porteño 5 x 0 Nacional
  • Emelec 1 x 3 Estudiantes de Mérida
  • Universitario 0 x 0 Vélez Sarsfield
  • Bella Vista 2 x 2 Universidad Católica
  • Deportivo Cali 2 x 0 Colo-Colo

2000 – 1 empate

  • Atlético-MG 1 x 0 Athletico-PR
  • América 2 x 1 América de Cali
  • Atlas 2 x 0 Junior Barranquilla
  • Rosario Central 3 x 2 Corinthians
  • Nacional 3 x 0 Bolivar
  • El Nacional 0 x 0 Boca Juniors
  • Peñarol 2 x 0 Palmeiras
  • Cerro Porteño 0 x 4 River Plate

2001 – 0 empates

  • El Nacional 1 x 2 Cruzeiro
  • Cobreloa 2 x 3 Rosario Central
  • São Caetano 1 x 0 Palmeiras
  • Deportes Concepción 1 x 3 Vasco
  • Emelec 2 x 0 River Plate
  • Junior Barranquilla 2 x 3 Boca Juniors
  • América de Cali 2 x 0 Nacional
  • Cerro Porteño 2 x 1 Cruz Azul

2002 – 4 empates

  • Cienciano 0 x 1 América
  • Nacional 1 x 0 América de Cali
  • Cobreloa 1 x 1 Olimpia
  • Olmedo 0 x 5 Monarcas Morelia
  • Montevideo Wanderers 2 x 2 Peñarol
  • River Plate 1 x 2 Grêmio
  • El Nacional 0 x 0 Boca Juniors
  • Universidad Católica 1 x 1 São Caetano

2003 – 3 empates

  • Olimpia 2 x 3 Grêmio
  • Cerro Porteño 0 x 1 Independiente Medellín
  • Nacional 4 x 4 Santos
  • Pumas 0 x 1 Cobreloa
  • Boca Juniors 0 x 1 Paysandu
  • América de Cali 1 x 1 Racing
  • River Plate 2 x 1 Corinthians
  • Cruz Azul 0 x 0 Deportivo Cali

2004 – 1 empate

  • Deportivo Táchira 3 x 0 Nacional
  • Santos Laguna 0 x 1 River Plate
  • Sporting Cristal 2 x 3 Boca Juniors
  • LDU 4 x 2 Santos
  • Deportivo Cali 1 x 0 Cruzeiro
  • São Caetano 2 x 1 América
  • Barcelona SC 0 x 0 Once Caldas
  • Rosario Central 1 x 0 São Paulo

2005 – 3 empates

  • LDU 2 x 1 River Plate
  • Junior Barranquilla 3 x 3 Boca Juniors
  • Banfield 3 x 0 Independiente Medellín
  • Palmeiras 0 x 1 São Paulo
  • Pachuca 1 x 1 Deportivo Guadalajara
  • Once Caldas 1 x 1 Tigres
  • Athletico-PR 2 x 1 Cerro Porteño
  • Universidad de Chile 2 x 1 Santos

2006 – 2 empates

  • Estudiantes 2 x 0 Goiás
  • LDU 4 x 0 Atlético Nacional
  • Deportivo Guadalajara 3 x 0 Santa Fé
  • Palmeiras 1 x 1 São Paulo
  • River Plate 3 x 2 Corinthians
  • Newell’s Old Boys 2 x 4 Vélez Sarsfield
  • Nacional 1 x 2 Internacional
  • Tigres 0 x 0 Libertad

2007 – 1 empate

  • Caracas 2 x 2 Santos
  • Defensor Sporting Club 3 x 0 Flamengo
  • São Paulo 1 x 0 Grêmio
  • Boca Juniors 3 x 0 Vélez Sarsfield
  • América 3 x 0 Colo-Colo
  • Cúcuta Deportivo 5 x 1 Deportivo Toluca
  • Nacional 3 x 2 Necaxa
  • Paraná 1 x 2 Libertad

2008 – 1 empate

  • Lanús 0 x 1 Atlas
  • LDU 2 x 0 Estudiantes
  • Boca Juniors 2 x 1 Cruzeiro
  • San Lorenzo 2 x 1 River Plate
  • América 2 x 4 Flamengo
  • Atlético Nacional 1 x 2 Fluminense
  • Nacional 0 x 0 São Paulo
  • Santos 2 x 0 Cúcuta Deportivo

2009 – 1 empate

  • Palmeiras 1 x 0 Sport
  • Universidad San Martín de Porres 1 x 3 Grêmio
  • Deportivo Cuenca 2 x 1 Caracas
  • Estudiantes 3 x 0 Libertad
  • Universidad de Chile 1 x 2 Cruzeiro
  • Defensor Sporting Club 2 x 2 Boca Juniors
  • Nacional – venceu o San Luis por WO
  • São Paulo – venceu o Guadalajara por WO

2010 – 2 empates

  • San Luis 0 x 1 Estudiantes
  • Deportivo Guadalajara 3 x 0 Vélez Sarsfield
  • Universitario 0 x 0 São Paulo
  • Flamengo 1 x 0 Corinthians
  • Banfield 3 x 1 Internacional
  • Cruzeiro 3 x 1 Nacional
  • Alianza Lima 0 x 1 Universidad de Chile
  • Once Caldas 0 x 0 Libertad

2011 – 3 empates

  • Grêmio 1 x 2 Universidad Católica
  • Vélez Sarsfield 3 x 0 LDU
  • Jaguares de Chiapas 1 x 1 Junior Barranquilla
  • Estudiantes 0 x 0 Cerro Porteño
  • Once Caldas 1 x 2 Cruzeiro
  • Santos 1 x 0 America
  • Peñarol 1 x 1 Internacional
  • Fluminense 3 x 1 Libertad

2012 – 3 empates

  • Internacional 0 x 0 Fluminense
  • Bolivar 2 x 1 Santos
  • Atlético Nacional 0 x 1 Vélez Sarsfield
  • Cruz Azul 1 x 1 Libertad
  • Boca Juniors 2 x 1 Unión Española
  • Emelec 0 x 0 Corinthians
  • Vasco 2 x 1 Lanús
  • Deportivo Quito 4 x 1 Universidad de Chile

2013 – 1 empate

  • Newell’s Old Boys 0 x 1 Vélez Sarsfield
  • Real Garcilaso 1 x 0 Nacional
  • Tigre 2 x 1 Olimpia
  • Club Tijuana 0 x 0 Palmeiras
  • Grêmio 2 x 1 Santa Fe
  • Boca Juniors 1 x 0 Corinthians
  • São Paulo 1 x 2 Atlético-MG
  • Emelec 2 x 1 Fluminense

2014 – 3 empates

  • Lanús 2 x 1 Santos Laguna
  • Cruzeiro 1 x 1 Cerro Porteño
  • Club León 2 x 2 Bolivar
  • The Strongest 2 x 0 Defensor Sporting Club
  • Nacional Asunción 1 x 0 Vélez Sarsfield
  • San Lorenzo 1 x 0 Grêmio
  • Atlético Nacional 1 x 0 Atlético-MG
  • Arsenal FC 0 x 0 Unión Española

2015 – 2 empates

  • Universitario de Sucre 1 x 2 Tigres
  • Estudiantes 2 x 1 Santa Fe
  • Guaraní 2 x 0 Corinthians
  • São Paulo 1 x 0 Cruzeiro
  • Atlético-MG 2 x 2 Internacional
  • Montevideo Wanderers 1 x 1 Racing
  • River Plate 1 x 0 Boca Juniors
  • Emelec 2 x 0 Atlético Nacional

2016 – 3 empates

  • Huracán 0 x 0 Atlético Nacional
  • Deportivo Táchira 1 x 0 Pumas
  • Racing 0 x 0 Atlético-MG
  • Nacional 0 x 0 Corinthians
  • Grêmio 0 x 1 Rosario Central
  • Independiente del Valle 2 x 0 River Plate
  • São Paulo 4 x 0 Deportivo Toluca
  • Cerro Porteño 1 x 2 Boca Juniors

2017 – 1 empate

  • Godoy Cruz 0 x 1 Grêmio
  • Guaraní 0 x 2 River Plate
  • Athletico-PR 2 x 3 Santos
  • Barcelona SC 1 x 0 Palmeiras
  • Jorge Wilstermann 1 x 0 Atlético-MG
  • The Strongest 1 x 1 Lanús
  • Nacional 0 x 1 Botafogo
  • Emelec 0 x 1 San Lorenzo

2018 – 1 empate

  • Estudiantes 2 x 1 Grêmio
  • Boca Juniors 2 x 0 Libertad
  • Colo-Colo 1 x 0 Corinthians
  • Flamengo 0 x 2 Cruzeiro
  • Racing 0 x 0 River Plate
  • Atlético Tucumán 2 x 0 Atlético Nacional
  • Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras
  • Independiente 3 x 0 Santos

2019 – 3 empates

  • River Plate 0 x 0 Cruzeiro
  • Godoy Cruz 2 x 2 Palmeiras
  • LDU 3 x 1 Olimpia
  • Nacional 0 x 1 Internacional
  • San Lorenzo 0 x 0 Cerro Porteño
  • Emelec 2 x 0 Flamengo
  • Athletico 0 x 1 Boca Juniors
  • Grêmio 2 x 0 Libertad

2020 – 3 empates

  • Athletico-PR 1 x 1 River Plate
  • LDU 1 x 2 Santos
  • Racing 1 x 1 Flamengo
  • Independiente del Valle 0 x 0 Nacional
  • Delfín 1 x 3 Palmeiras
  • Libertad 3 x 1 Jorge Wilstermann
  • Guaraní 0 x 2 Grêmio
  • Internacional 0 x 1 Boca Juniors

2021 – 4 empates

  • Boca Juniors 0 x 0 Atlético-MG
  • Cerro Porteño 0 x 2 Fluminense
  • São Paulo 1 x 1 Racing
  • Universidad Católica 0 x 1 Palmeiras
  • Vélez Sarsfield 1 x 0 Barcelona SC
  • Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo
  • River Plate 1 x 1 Argentinos Juniors
  • Olimpia 0 x 0 Internacional

2022 – 4 empates

  • Emelec 1 x 1 Atlético-MG
  • Corinthians 0 x 0 Boca Juniors
  • Athletico-PR 2 x 1 Libertad
  • Cerro Porteño 0 x 3 Palmeiras
  • Talleres 1 x 1 Colón
  • Tolima 0 x 1 Flamengo
  • Vélez Sarsfield 1 x 0 River Plate
  • Fortaleza 1 x 1 Estudiantes

2023 – 2 empates

  • Argentinos Juniors 1 x 1 Fluminense
  • Bolivar 3 x 1 Athletico-PR
  • River Plate 2 x 1 Internacional
  • Deportivo Pereira 1 x 0 Independiente del Valle
  • Nacional 0 x 0 Boca Juniors
  • Atlético-MG 0 x 1 Palmeiras
  • Atlético Nacional 4 x 2 Racing
  • Flamengo 1 x 0 Olimpia

2024 – 2 empates

  • Grêmio 2 x 1 Fluminense
  • San Lorenzo 1 x 1 Atlético-MG
  • Colo-Colo 1 x 0 Junior Barranquilla
  • Peñarol 4 x 0 The Strongest
  • Talleres 0 x 1 River Plate
  • Botafogo 2 x 1 Palmeiras
  • Nacional 0 x 0 São Paulo
  • Flamengo 2 x 0 Bolivar

2025 – 3 empates

  • Fortaleza 0 x 0 Vélez Sarsfield
  • Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo
  • Peñarol 1 x 0 Racing
  • Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes
  • Flamengo 1 x 0 Internacional
  • Botafogo 1 x 0 LDU
  • Libertad 0 x 0 River Plate
  • Universitario 0 x 4 Palmeiras

2026 – 7 empates

  • Fluminense 0 x 0 Independiente Rivadavia
  • Estudiantes 1 x 1 Universidad Católica
  • Palmeiras 1 x 1 Cerro Porteño
  • Platense 1 x 1 Coquimbo Unido
  • Cruzeiro 1 x 1 Flamengo
  • Mirassol 1 x 1 LDU
  • Rosario Central 0 x 0 Corinthians
  • Tolima 0 x 1 Independiente del Valle

Agenda das oitavas de final da Libertadores de 2026

Na última terça-feira, 18, duas equipes já garantiram vaga nas quartas: Fluminense e Estudiantes.

Nesta quarta-feira, 19, mais três classificados às quartas de final serão conhecidos. Às 19h (de Brasília), Cerro Porteño e Palmeiras duelam por uma vaga na próxima fase da Liberta. Já às 21h30 (de Brasília), Flamengo e Cruzeiro medem forças no duelo brasileiro, assim como Coquimbo Unido e Platense.

Na quinta-feira, 20, outros dois confrontos acontecem em busca de uma vaga nas quartas de final: LDU x Mirassol, às 19h (de Brasília); e Corinthians x Rosario Central, às 21h30 (de Brasília).

Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.
Seguir no Google