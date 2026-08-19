O triunfo por 1 a 0 do Independiente del Valle-EQU sobre o Tolima-COL na última terça-feira, 18, em Ibagué, evitou o que seria um feito inédito e incrível: 100% de empates nos jogos de ida das oitavas da Libertadores 2026.
De qualquer forma, foi registrado o recorde de igualdades nesta fase da competição, com sete. Na semana passada, cinco confrontos terminaram empatados em 1 a 1, enquanto dois acabaram sem gols.
Anteriormente, cinco edições dividiam o número máximo de empates na ida das oitavas da Libertadores. Em 1991, 1999, 2002, 2021 e 2022, quatro confrontos terminaram com igualdade no placar. A edição de 2001, por exemplo, foi a única que não teve empates na ida das oitavas.
Ao juntar os jogos de ida e volta das oitavas da Libertadores de 2026, oito empates foram registrados até o momento. Com isso, a Liberta deste ano também se isola como a edição com mais igualdades nesta fase na história do torneio.
Jogos de ida das oitavas de final da Libertadores (1989-2026)
1989 – 3 empates
- Bolivar 1 x 0 Millonarios
- Atlético Nacional 2 x 0 Racing
- Deportivo Quito 0 x 0 Cobreloa
- Internacional 6 x 2 Peñarol
- Club Sol de América 3 x 0 Deportivo Táchira
- Olimpia 2 x 0 Boca Juniors
- Danubio 0 x 0 Nacional
- Universitario 1 x 1 Bahia
1990 – 2 empates
- Pepeganga 0 x 6 Independiente
- Defensor Sporting Club 1 x 2 River Plate
- Cerro Porteño 0 x 0 Atlético Nacional
- Barcelona SC 2 x 0 Progreso
- Universidad Católica 3 x 1 The Strongest
- Vasco 0 x 0 Colo-Colo
- Unión Huaral 1 x 0 Emelec
- Olimpia* – Classificado diretamente às quartas
1991 – 4 empates
- Deportivo Táchira 2 x 3 Flamengo
- Deportes Concepción 0 x 3 América de Cali
- Nacional 4 x 1 Bolivar
- Universitario 0 x 0 Colo-Colo
- Boca Juniors 3 x 1 Corinthians
- LDU Quito 2 x 2 Atlético Nacional
- Atlético Colegiales 1 x 1 Olimpia
- Oriente Petrolero 1 x 1 Cerro Porteño
1992 – 3 empates
- Nacional 0 x 1 São Paulo
- Universidad Católica 0 x 0 América de Cali
- Bolivar 2 x 0 Cerro Porteño
- Marítimo 0 x 0 Atlético Nacional
- San Lorenzo 2 x 0 Valdez Sporting Club
- Defensor Sporting Club 1 x 1 Newell’s Old Boys
- Colo-Colo 1 x 0 Barcelona SC
- Sporting Cristal 1 x 2 Criciúma
1993 – 1 empate
- El Nacional 3 x 0 Sporting Cristal
- América de Cali 2 x 1 Bolivar
- Universitario 2 x 1 Barcelona SC
- Universidad Católica 2 x 0 Atlético Nacional
- Cerro Porteño 1 x 1 Cobreloa
- Nacional 1 x 2 Olimpia
- Newell’s Old Boys 2 x 0 São Paulo
- Flamengo 8 x 2 Minerven
1994 – 3 empates
- The Strongest 1 x 2 Bolivar
- Barcelona SC 0 x 1 Olimpia
- Minerven 2 x 0 Emelec
- Junior Barranquilla 1 x 1 Colo-Colo
- Universitario 2 x 1 Independiente Medellín
- Unión Española 1 x 0 Cruzeiro
- Defensor Sporting Club 1 x 1 Vélez Sarsfield
- Palmeiras 0 x 0 São Paulo
1995 – 2 empates
- Olimpia 0 x 3 Grêmio
- Independiente 0 x 3 Vélez Sarsfield
- Alianza Lima 1 x 1 Millonarios
- Atlético Nacional 3 x 1 Peñarol
- Bolivar 1 x 0 Palmeiras
- Caracas 2 x 2 Sporting Cristal
- Emelec 2 x 0 Cerro Porteño
- Universidad Católica 2 x 1 River Plate
1996 – 3 empates
- Universidad de Chile 3 x 2 Defensor Sporting Club
- Cerro Porteño 0 x 0 Junior Barranquilla
- Deportivo San José 1 x 0 Barcelona SC
- Minerven 1 x 1 América de Cali
- Botafogo 1 x 1 Grêmio
- Espoli 1 x 3 Corinthians
- San Lorenzo 3 x 2 Peñarol
- Sporting Cristal 2 x 1 River Plate
1997 – 3 empates
- Guarani 2 x 1 Grêmio
- Sporting Cristal 0 x 0 Vélez Sarsfield
- Minerven 1 x 1 Bolivar
- Racing 3 x 3 River Plate
- Millonarios 2 x 0 Peñarol
- Universidad Católica 4 x 0 Oriente Petrolero
- Nacional 1 x 3 Colo-Colo
- El Nacional 1 x 0 Cruzeiro
1998 – 2 empates
- Cerro Porteño 1 x 0 América de Cali
- Barcelona SC 2 x 1 Colo-Colo
- Atlético Bucaramanga 1 x 2 Bolivar
- Vasco 2 x 1 Cruzeiro
- Nacional 1 x 1 Grêmio
- Alianza Lima 1 x 0 Peñarol
- América 1 x 1 River Plate
- Colón 3 x 2 Olimpia
1999 – 4 empates
- Jorge Wilstermann 1 x 1 Corinthians
- Palmeiras 1 x 1 Vasco
- River Plate 1 x 0 LDU
- Cerro Porteño 5 x 0 Nacional
- Emelec 1 x 3 Estudiantes de Mérida
- Universitario 0 x 0 Vélez Sarsfield
- Bella Vista 2 x 2 Universidad Católica
- Deportivo Cali 2 x 0 Colo-Colo
2000 – 1 empate
- Atlético-MG 1 x 0 Athletico-PR
- América 2 x 1 América de Cali
- Atlas 2 x 0 Junior Barranquilla
- Rosario Central 3 x 2 Corinthians
- Nacional 3 x 0 Bolivar
- El Nacional 0 x 0 Boca Juniors
- Peñarol 2 x 0 Palmeiras
- Cerro Porteño 0 x 4 River Plate
2001 – 0 empates
- El Nacional 1 x 2 Cruzeiro
- Cobreloa 2 x 3 Rosario Central
- São Caetano 1 x 0 Palmeiras
- Deportes Concepción 1 x 3 Vasco
- Emelec 2 x 0 River Plate
- Junior Barranquilla 2 x 3 Boca Juniors
- América de Cali 2 x 0 Nacional
- Cerro Porteño 2 x 1 Cruz Azul
2002 – 4 empates
- Cienciano 0 x 1 América
- Nacional 1 x 0 América de Cali
- Cobreloa 1 x 1 Olimpia
- Olmedo 0 x 5 Monarcas Morelia
- Montevideo Wanderers 2 x 2 Peñarol
- River Plate 1 x 2 Grêmio
- El Nacional 0 x 0 Boca Juniors
- Universidad Católica 1 x 1 São Caetano
2003 – 3 empates
- Olimpia 2 x 3 Grêmio
- Cerro Porteño 0 x 1 Independiente Medellín
- Nacional 4 x 4 Santos
- Pumas 0 x 1 Cobreloa
- Boca Juniors 0 x 1 Paysandu
- América de Cali 1 x 1 Racing
- River Plate 2 x 1 Corinthians
- Cruz Azul 0 x 0 Deportivo Cali
2004 – 1 empate
- Deportivo Táchira 3 x 0 Nacional
- Santos Laguna 0 x 1 River Plate
- Sporting Cristal 2 x 3 Boca Juniors
- LDU 4 x 2 Santos
- Deportivo Cali 1 x 0 Cruzeiro
- São Caetano 2 x 1 América
- Barcelona SC 0 x 0 Once Caldas
- Rosario Central 1 x 0 São Paulo
2005 – 3 empates
- LDU 2 x 1 River Plate
- Junior Barranquilla 3 x 3 Boca Juniors
- Banfield 3 x 0 Independiente Medellín
- Palmeiras 0 x 1 São Paulo
- Pachuca 1 x 1 Deportivo Guadalajara
- Once Caldas 1 x 1 Tigres
- Athletico-PR 2 x 1 Cerro Porteño
- Universidad de Chile 2 x 1 Santos
2006 – 2 empates
- Estudiantes 2 x 0 Goiás
- LDU 4 x 0 Atlético Nacional
- Deportivo Guadalajara 3 x 0 Santa Fé
- Palmeiras 1 x 1 São Paulo
- River Plate 3 x 2 Corinthians
- Newell’s Old Boys 2 x 4 Vélez Sarsfield
- Nacional 1 x 2 Internacional
- Tigres 0 x 0 Libertad
2007 – 1 empate
- Caracas 2 x 2 Santos
- Defensor Sporting Club 3 x 0 Flamengo
- São Paulo 1 x 0 Grêmio
- Boca Juniors 3 x 0 Vélez Sarsfield
- América 3 x 0 Colo-Colo
- Cúcuta Deportivo 5 x 1 Deportivo Toluca
- Nacional 3 x 2 Necaxa
- Paraná 1 x 2 Libertad
2008 – 1 empate
- Lanús 0 x 1 Atlas
- LDU 2 x 0 Estudiantes
- Boca Juniors 2 x 1 Cruzeiro
- San Lorenzo 2 x 1 River Plate
- América 2 x 4 Flamengo
- Atlético Nacional 1 x 2 Fluminense
- Nacional 0 x 0 São Paulo
- Santos 2 x 0 Cúcuta Deportivo
2009 – 1 empate
- Palmeiras 1 x 0 Sport
- Universidad San Martín de Porres 1 x 3 Grêmio
- Deportivo Cuenca 2 x 1 Caracas
- Estudiantes 3 x 0 Libertad
- Universidad de Chile 1 x 2 Cruzeiro
- Defensor Sporting Club 2 x 2 Boca Juniors
- Nacional – venceu o San Luis por WO
- São Paulo – venceu o Guadalajara por WO
2010 – 2 empates
- San Luis 0 x 1 Estudiantes
- Deportivo Guadalajara 3 x 0 Vélez Sarsfield
- Universitario 0 x 0 São Paulo
- Flamengo 1 x 0 Corinthians
- Banfield 3 x 1 Internacional
- Cruzeiro 3 x 1 Nacional
- Alianza Lima 0 x 1 Universidad de Chile
- Once Caldas 0 x 0 Libertad
2011 – 3 empates
- Grêmio 1 x 2 Universidad Católica
- Vélez Sarsfield 3 x 0 LDU
- Jaguares de Chiapas 1 x 1 Junior Barranquilla
- Estudiantes 0 x 0 Cerro Porteño
- Once Caldas 1 x 2 Cruzeiro
- Santos 1 x 0 America
- Peñarol 1 x 1 Internacional
- Fluminense 3 x 1 Libertad
2012 – 3 empates
- Internacional 0 x 0 Fluminense
- Bolivar 2 x 1 Santos
- Atlético Nacional 0 x 1 Vélez Sarsfield
- Cruz Azul 1 x 1 Libertad
- Boca Juniors 2 x 1 Unión Española
- Emelec 0 x 0 Corinthians
- Vasco 2 x 1 Lanús
- Deportivo Quito 4 x 1 Universidad de Chile
2013 – 1 empate
- Newell’s Old Boys 0 x 1 Vélez Sarsfield
- Real Garcilaso 1 x 0 Nacional
- Tigre 2 x 1 Olimpia
- Club Tijuana 0 x 0 Palmeiras
- Grêmio 2 x 1 Santa Fe
- Boca Juniors 1 x 0 Corinthians
- São Paulo 1 x 2 Atlético-MG
- Emelec 2 x 1 Fluminense
2014 – 3 empates
- Lanús 2 x 1 Santos Laguna
- Cruzeiro 1 x 1 Cerro Porteño
- Club León 2 x 2 Bolivar
- The Strongest 2 x 0 Defensor Sporting Club
- Nacional Asunción 1 x 0 Vélez Sarsfield
- San Lorenzo 1 x 0 Grêmio
- Atlético Nacional 1 x 0 Atlético-MG
- Arsenal FC 0 x 0 Unión Española
2015 – 2 empates
- Universitario de Sucre 1 x 2 Tigres
- Estudiantes 2 x 1 Santa Fe
- Guaraní 2 x 0 Corinthians
- São Paulo 1 x 0 Cruzeiro
- Atlético-MG 2 x 2 Internacional
- Montevideo Wanderers 1 x 1 Racing
- River Plate 1 x 0 Boca Juniors
- Emelec 2 x 0 Atlético Nacional
2016 – 3 empates
- Huracán 0 x 0 Atlético Nacional
- Deportivo Táchira 1 x 0 Pumas
- Racing 0 x 0 Atlético-MG
- Nacional 0 x 0 Corinthians
- Grêmio 0 x 1 Rosario Central
- Independiente del Valle 2 x 0 River Plate
- São Paulo 4 x 0 Deportivo Toluca
- Cerro Porteño 1 x 2 Boca Juniors
2017 – 1 empate
- Godoy Cruz 0 x 1 Grêmio
- Guaraní 0 x 2 River Plate
- Athletico-PR 2 x 3 Santos
- Barcelona SC 1 x 0 Palmeiras
- Jorge Wilstermann 1 x 0 Atlético-MG
- The Strongest 1 x 1 Lanús
- Nacional 0 x 1 Botafogo
- Emelec 0 x 1 San Lorenzo
2018 – 1 empate
- Estudiantes 2 x 1 Grêmio
- Boca Juniors 2 x 0 Libertad
- Colo-Colo 1 x 0 Corinthians
- Flamengo 0 x 2 Cruzeiro
- Racing 0 x 0 River Plate
- Atlético Tucumán 2 x 0 Atlético Nacional
- Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras
- Independiente 3 x 0 Santos
2019 – 3 empates
- River Plate 0 x 0 Cruzeiro
- Godoy Cruz 2 x 2 Palmeiras
- LDU 3 x 1 Olimpia
- Nacional 0 x 1 Internacional
- San Lorenzo 0 x 0 Cerro Porteño
- Emelec 2 x 0 Flamengo
- Athletico 0 x 1 Boca Juniors
- Grêmio 2 x 0 Libertad
2020 – 3 empates
- Athletico-PR 1 x 1 River Plate
- LDU 1 x 2 Santos
- Racing 1 x 1 Flamengo
- Independiente del Valle 0 x 0 Nacional
- Delfín 1 x 3 Palmeiras
- Libertad 3 x 1 Jorge Wilstermann
- Guaraní 0 x 2 Grêmio
- Internacional 0 x 1 Boca Juniors
2021 – 4 empates
- Boca Juniors 0 x 0 Atlético-MG
- Cerro Porteño 0 x 2 Fluminense
- São Paulo 1 x 1 Racing
- Universidad Católica 0 x 1 Palmeiras
- Vélez Sarsfield 1 x 0 Barcelona SC
- Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo
- River Plate 1 x 1 Argentinos Juniors
- Olimpia 0 x 0 Internacional
2022 – 4 empates
- Emelec 1 x 1 Atlético-MG
- Corinthians 0 x 0 Boca Juniors
- Athletico-PR 2 x 1 Libertad
- Cerro Porteño 0 x 3 Palmeiras
- Talleres 1 x 1 Colón
- Tolima 0 x 1 Flamengo
- Vélez Sarsfield 1 x 0 River Plate
- Fortaleza 1 x 1 Estudiantes
2023 – 2 empates
- Argentinos Juniors 1 x 1 Fluminense
- Bolivar 3 x 1 Athletico-PR
- River Plate 2 x 1 Internacional
- Deportivo Pereira 1 x 0 Independiente del Valle
- Nacional 0 x 0 Boca Juniors
- Atlético-MG 0 x 1 Palmeiras
- Atlético Nacional 4 x 2 Racing
- Flamengo 1 x 0 Olimpia
2024 – 2 empates
- Grêmio 2 x 1 Fluminense
- San Lorenzo 1 x 1 Atlético-MG
- Colo-Colo 1 x 0 Junior Barranquilla
- Peñarol 4 x 0 The Strongest
- Talleres 0 x 1 River Plate
- Botafogo 2 x 1 Palmeiras
- Nacional 0 x 0 São Paulo
- Flamengo 2 x 0 Bolivar
2025 – 3 empates
- Fortaleza 0 x 0 Vélez Sarsfield
- Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo
- Peñarol 1 x 0 Racing
- Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes
- Flamengo 1 x 0 Internacional
- Botafogo 1 x 0 LDU
- Libertad 0 x 0 River Plate
- Universitario 0 x 4 Palmeiras
2026 – 7 empates
- Fluminense 0 x 0 Independiente Rivadavia
- Estudiantes 1 x 1 Universidad Católica
- Palmeiras 1 x 1 Cerro Porteño
- Platense 1 x 1 Coquimbo Unido
- Cruzeiro 1 x 1 Flamengo
- Mirassol 1 x 1 LDU
- Rosario Central 0 x 0 Corinthians
- Tolima 0 x 1 Independiente del Valle
Agenda das oitavas de final da Libertadores de 2026
Na última terça-feira, 18, duas equipes já garantiram vaga nas quartas: Fluminense e Estudiantes.
Nesta quarta-feira, 19, mais três classificados às quartas de final serão conhecidos. Às 19h (de Brasília), Cerro Porteño e Palmeiras duelam por uma vaga na próxima fase da Liberta. Já às 21h30 (de Brasília), Flamengo e Cruzeiro medem forças no duelo brasileiro, assim como Coquimbo Unido e Platense.
Na quinta-feira, 20, outros dois confrontos acontecem em busca de uma vaga nas quartas de final: LDU x Mirassol, às 19h (de Brasília); e Corinthians x Rosario Central, às 21h30 (de Brasília).