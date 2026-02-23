A noite desta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, reserva um confronto decisivo pela Copa Libertadores. O Huachipato recebe o Carabobo no Estádio CAP, em Talcahuano, no Chile. A partida, válida pela volta da segunda fase da competição continental, tem início marcado para as 19h00 e coloca frente a frente chilenos e venezuelanos em uma luta direta para seguir sonhando com a fase de grupos.

Vantagem venezuelana e matemática do jogo

Diferente do cenário de equilíbrio inicial, o confronto chega ao Chile com uma vantagem para os visitantes. No jogo de ida, realizado na Venezuela em 17 de fevereiro, o Carabobo venceu por 1 a 0, com gol de Edson Tortolero. Com esse resultado, a equipe venezuelana joga por qualquer empate para avançar à terceira e última fase preliminar.

Para o Huachipato, apenas a vitória interessa. Um triunfo por um gol de diferença leva a decisão da vaga para os pênaltis. Já uma vitória por dois ou mais gols de vantagem classifica a equipe chilena diretamente no tempo regulamentar.

Fator casa e momento das equipes

O time da casa entra em campo ciente da necessidade de impor seu ritmo. O Estádio CAP, conhecido por sua atmosfera, será o trunfo onde o Huachipato tentará pressionar o adversário. A equipe comandada por Jaime García precisa de uma postura ofensiva para reverter a desvantagem, mas também busca recuperação moral: o time vem de uma derrota no campeonato local para o Palestino, ocorrida no último sábado (21).

Do outro lado, o Carabobo viaja ao Chile com a missão de ser um visitante indigesto. Dirigida por Daniel Farías, a equipe sabe que a pressão estará toda do lado adversário e deve buscar explorar os espaços deixados pelos mandantes em contra-ataques, com o objetivo principal de administrar o resultado favorável construído na ida.

Onde assistir a Huachipato x Carabobo

O duelo decisivo terá opções específicas de transmissão para o público sul-americano. No Brasil, os torcedores poderão acompanhar a partida exclusivamente através do serviço de streaming Paramount+. Para o público no Chile, Argentina e restante da América Latina, a transmissão ficará a cargo da ESPN e da plataforma Star+.