Final da Libertadores terá impedimento semi-automático

No próximo sábado, 30 de novembro, Atlético-MG e Botafogo se enfrentarão na esperada final da CONMEBOL Libertadores, em Buenos Aires, às 17h, horário de Brasília. Esta partida não será apenas para definir o campeão continental, mas também marcará a implementação de novas tecnologias na arbitragem, particularmente o sistema de impedimento semi-automático, uma inovação usada nas principais ligas de futebol do mundo.

Publicidade

A introdução desse sistema faz parte de uma estratégia da Conmebol para minimizar erros e dúvidas em decisões importantes, como os impedimentos. Carlos Eugênio Simon, comentarista de arbitragem, informou que essa nova tecnologia será utilizada no Estádio Monumental de Núñez, palco da final.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

O Que é o Impedimento Semi-Automático?

O objetivo do impedimento semi-automático é oferecer um posicionamento mais ágil e preciso da linha de impedimento, utilizando o rastreamento óptico dos jogadores. Além de garantir maior consistência na análise dos lances, essa tecnologia também melhora a experiência de transmissão para os espectadores. Estreou no Mundial de Clubes de 2022 e foi usada na Copa do Mundo no Catar.

Atualmente, ligas como a Premier League na Inglaterra e a LALIGA na Espanha já incorporaram esse sistema. Após um anúncio em abril pela Premier League, a tecnologia foi bem recebida por suas vantagens em precisão e eficiência.

Como Funciona o Sistema de Impedimento?

O sistema de impedimento semi-automático utiliza rastreamento óptico para capturar a posição dos jogadores em tempo real, atribuindo a cada um dados processados para criar uma linha virtual de impedimento precisa. As informações permitem que a equipe de arbitragem acesse gráficos detalhados para uma análise pormenorizada. O foco é reduzir erros humanos e garantir decisões corretas sobre impedimentos.

Publicidade

Quem Lidera a Arbitragem na Final?

A final entre Atlético-MG e Botafogo será arbitrada por Facundo Tello, da Argentina, com assistência de Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade. No VAR, Mauro Vigliano estará no comando, acompanhado por uma equipe especializada: Christian Lescano, Carlos Orbe e Hernan Mastrangelo auxiliam a operação do VAR.

Onde Assistir à Final da Libertadores?

Os torcedores poderão acompanhar a final entre Atlético-MG e Botafogo ao vivo pela plataforma Disney+, iniciando às 17h, horário de Brasília. Espera-se que a partida atraia grande interesse dos fãs de futebol em todo o continente, não apenas pela história dos clubes, mas também pela inovação tecnológica que promete uma competição livre de controvérsias em momentos decisivos.