Corinthians x Barcelona-EQU: onde assistir e tudo sobre a decisão na Libertadores

Corinthians e Barcelona-EQU se enfrentam em um confronto decisivo pela Copa Libertadores nesta quarta-feira, 12, na Neo Química Arena, em São Paulo. Após uma derrota por 3 a 0 no Equador, o Timão precisa de uma vitória expressiva para avançar na competição. O jogo será transmitido ao vivo pela Disney, às 21h30 (horário de Brasília).

Quais são as chances do Corinthians reverter o placar?

Para avançar na Libertadores, o Corinthians precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença. Um triunfo por três gols levaria a decisão para os pênaltis. A eliminação nesta fase resultaria na participação do time na Conmebol Sul-Americana. A equipe de Ramón Díaz, que recentemente obteve um resultado positivo no campeonato estadual, busca manter o ímpeto e superar o desafio continental.

Prováveis escalações de Corinthians x Barcelona

O Corinthians enfrenta incertezas em relação à presença de Yuri Alberto, que sofreu uma lesão no tornozelo durante a semifinal do Paulista. Embora a lesão não tenha sido confirmada, sua participação ainda é incerta. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri é um desfalque certo, pois não foi inscrito na Libertadores. A provável escalação do Corinthians inclui Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto (ou Romero).

Por outro lado, o Barcelona-EQU, que foi goleado pelo Independiente del Valle no campeonato local, deve repetir a escalação do jogo de ida. O lateral Mario Pineida retorna após cumprir suspensão. A equipe equatoriana deve entrar em campo com Contreras, Vargas, Álex Rangel, Vallecilla, Carabalí, Arroyo, Leonai, Cortez, Valiente, Corozo e Rivero.