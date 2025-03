Corinthians é eliminado na pré-Libertadores pela 3ª vez

O Corinthians foi eliminado da Libertadores, pelo Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira, 12, na Neo Química Arena. Mesmo com a vitória por 2 a 0, o Timão caiu na terceira fase em razão da derrota por 3 a 0 na ida, amargando sua terceira eliminação na pré-Libertadores (nome popular para as eliminatórias antes da fase de grupos).

A equipe paulista precisava devolver os três de gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis. No entanto, mesmo com mais proatividade, apenas um gol conseguiu ser marcado.

Assim, mesmo após boa fase entre o fim de 2024 e o início de 2025, o Timão repetiu 2011 e 2020, temporadas em que também foi eliminado precocemente na competição continental. Do mesmo modo que na última delas, o fim da participação na Libertadores ocorreu na Neo Química Arena.

As eliminações do Corinthians na pré-Libertadores

2011 – Corinthians x Tolima-COL – primeira fase

2020 – Corinthians x Guarani-PAR – segunda fase

2025 – Corinthians x Barcelona-EQU – terceira fase

Entre os brasileiros, o Alvinegro é o único time que já foi eliminado mais de uma vez antes da fase de grupos. Contudo, depois do Timão (o primeiro da história a cair nessas fases), Chapecoense, São Paulo, Grêmio, Fluminense, Fortaleza e Red Bull Bragantino também caíram – mas nenhum com reincidência.

Agora, o Corinthians concentra seus focos no Campeonato Paulista, torneio em que começa a disputar a final contra o Palmeiras, no Allianz Parque, neste domingo, 16. A volta da decisão está marcada para a Neo Química Arena, no dia 27.