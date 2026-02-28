O Botafogo conheceu na última sexta-feira, 27, as datas e horários dos seus jogos contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, na terceira fase prévia da Libertadores. A informação foi anunciada pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

Botafogo e Barcelona iniciam a eliminatória na próxima terça-feira, 3, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guaiaquil (Equador). Já o confronto de volta será realizado em 10 de março, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, também a partir das 21h30.

Caso supere as eliminatórias diante dos equatorianos, os Alvinegros garantirão uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Mas se não avançar, o Botafogo seguirá para a Copa Sul-Americana.

O Glorioso vem de vitória suada contra o Nacional Potosí, da Bolívia, no Nilton Santos. A equipe havia perdido a priemira partida por 1 a 0 e reverteu o resultado para 2 a 0 no Rio. O time boliviano chegou a acertar uma bola no travessão no segundo tempo, mas a classificação ficou com o Botafogo.