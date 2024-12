Conheça o time que já venceu a série D e agora vai à Libertadores

Em uma surpresa marcante, o Central Córdoba derrotou o Vélez por 1 a 0, conquistando a prestigiosa Copa da Argentina. Esta vitória, ocorrida no Estádio 15 de Abril em Santa Fe, assegurou à equipe uma vaga na próxima edição da Libertadores. Conhecido carinhosamente como El Ferroviario, o clube de Santiago del Estero reflete suas profundas raízes ferroviárias.

Fundado em 3 de junho de 1919 por trabalhadores ferroviários, o Central Córdoba preserva uma rica tradição. Seu estádio, Alfredo Terrera, com capacidade para 23 mil pessoas, permanece quase inalterado desde 1946. Recentemente, o Estádio Único Madre de Ciudades, construído pela província, tornou-se o palco dos principais jogos do clube, inclusive eventos como a Copa América de 2021.

Histórico de Conquistas do Clube

O Central Córdoba acumula feitos notáveis, iniciando com o título nacional na Quarta Divisão em 1997/98 e prosseguindo com a vitória na Terceira Divisão em 2017/18. A mais recente vitória na Copa da Argentina consolida sua reputação no cenário futebolístico nacional.

Situando-se na 20ª posição no Campeonato Argentino com 31 pontos, o Central Córdoba vê o Vélez no topo da tabela, seguido de perto pelo Talleres, ilustrando a intensa competitividade do campeonato.

Libertadores: O Futuro com o Foco na Vitória

Com a conquista da Copa da Argentina, o Central Córdoba garantiu seu lugar na Libertadores, juntando-se a Estudiantes, Racing e Vélez. Este desfecho impactou diretamente as expectativas de clubes como Boca Juniors e River Plate, ressaltando a complexidade do caminho rumo à classificação para o torneio.

Decisões Cruciais na Última Rodada

Com a última rodada do Campeonato Argentino no horizonte, Boca Juniors e River Plate redobram suas atenções para garantir melhores posições na Libertadores. O Huracán, em terceiro lugar, é um obstáculo a ser superado, enquanto a liderança é disputada entre Vélez e Talleres. Os resultados finais definirão o cenário esportivo argentino no ano seguinte.