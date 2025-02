Cavani e Gago são vilões em vexame do Boca na Libertadores

A surpreendente queda do Boca Juniors ainda na fase preliminar da Libertadores provocou efeitos devastadores no clube argentino. Eliminado por 5 a 4 nos pênaltis pelo Alianza Lima, em plena La Bombonera, sobraram críticas de torcedores. Dois rostos conhecidos, porém, carregam maior peso: o atacante uruguaio Edinson Cavani e o técnico argentino Fernando Gago, ex-volante do clube e da seleção argentina.

No clube desde 2023, quando foi vice-campeão da América na final perdida para o Fluminense, Cavani teve a chance de marcar o gol da vitória, que evitaria a disputa por pênaltis aos 52 minutos. Depois de um cruzamento rasteiro, o camisa 10 furou a bola, já sem goleiro.

Como descrever a chance perdida por Cavani no final?

Já Gago fez uma ousada movimentação para a disputa por pênaltis: substituiu o experiente goleiro Marchesin, ex-Grêmio, por Brey. A mudança não surtiu efeito algum, uma vez que todos os jogadores do time peruano converteram suas cobranças.

O Boca havia perdido a primeira partida por 1 a 0, em Lima. Jogando em casa, apoiado por mais de 64.000 presentes, bastava aos xeneizes um triunfo por dois gols de diferença para seguir adiante na competição.

Nos 90 minutos, abriu o placar logo aos 5 de jogo, com um gol contra de Miguel Trauco, mas permitiu a reação dos peruanos, que marcaram com o experiente atacante Hernán Barcos pouco depois. Aos 13 do segundo tempo, Kevin Zanón voltou a colocar os mandantes na frente.

Apesar do resultado, o Boca não faz um início de temporada ruim. Na Liga Apertura Argentina, o time ocupa a quarta colocação no grupo A, que conta com outros 15 times e classifica os oito melhores colocados.

E na Copa da Argentina, os xeneizes golearam na única fase que disputaram vencendo por 5 a 0 o Argentino Monte Maíz.

Entre os clubes brasileiros, o Corinthians e Bahia também estão na fase preliminar do torneio. O primeiro joga hoje a sua permanência, contra o Universidad Central-EQU. O Timão empatou por 1 a 1 a primeira partida e precisa de uma vitória simples para seguir adiante. Já o Bahia garantiu sua classificação ao eliminar o The Strongest.

