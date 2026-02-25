O Botafogo vai decidir a sua classificação na pré-Libertadores nesta quarta-feira, 25, contra o Nacional de Potosí, da Bolívia. Para buscar a virada, já que a partida de ida terminou 1 a 0 para os bolivianos, o treinador Martín Anselmi optou por deixar o goleiro Neto fora dos relacionados para o confronto, e Léo Linck deve ser o titular, com Raul no banco.

Neto foi titular do Botafogo nos últimos jogos e vinha sendo muito criticado por falhar durante as partidas e pelo alto número de gols tomados, oito em cinco jogos. Segundo o ge, o goleiro não tem nenhuma lesão constatada, a opção por deixá-lo fora é técnica.

Para a partida contra o Nacional de Potosí, o Botafogo tem o retorno de Arthur Cabral e Joaquín Correa, que estavam lesionados. O volante Danilo vem acelerando a sua recuperação para também estar à disposição no duelo da Pré-Libertadores.

Botafogo em busca de goleiro no mercado

O planejamento do Botafogo ainda prevê a contratação de um novo goleiro. No início do ano, o Glorioso disputou com o Flamengo o goleiro Andrew, que no fim fechou com o Rubro-Negro. De acordo com a ESPN, o clube alvinegro negocia com o brasileiro Matheus Magalhães do Estrela Vermelha, da Sérvia.

O goleiro de 33 anos saiu cedo do Brasil, depois de ser revelado pelo América-MG. O jogador está na Europa desde 2014, quando se transferiu para o Braga, clube em que ficou por mais de dez anos. Depois da passagem em Portugal, o atleta teve um empréstimo curto pelo Ajax e foi contratado pelo Estrela Vermelha, da Sérvia, no ano passado.