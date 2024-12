O Botafogo foi campeão da Libertadores após vencer o Atlético Mineiro por 3 a 1, neste sábado, 30, no estádio Más Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, Além do título, o Fogão entrou para um seleto grupo de brasileiros e se tornou apenas o terceiro clube do Brasil a ser campeão do torneio na Argentina.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Além do Botafogo, apenas o Santos de Pelé e o Grêmio conseguiram tal feito. Em 1963, o Peixe bicampeão da Libertadores após vencer o Boca Juniors na final do campeonato na ida e na volta.

Em 2017, o Grêmio sagrou-se tricampeão do torneio após bater o Lanús por 2 a 1 em La Fortaleza, estádio que fica em Lanús, região da grande Buenos Aires. O Tricolor venceu as duas partidas da final para conquistar o título.

Publicidade

Outras equipes brasileiras foram campeãs da Libertadores jogando contra argentinos, mas os títulos não foram conquistados na Argentina. O Corinthians, em 2012, foi campeão contra o Boca Juniors, mas jogando em São Paulo.

Em 2019, o Flamengo foi campeão em cima do River Plate na primeira edição do torneio que teve final única e foi disputada no Peru. Quatro anos depois, o Fluminense foi campeão contra o Boca Juniors jogando no Maracanã.

Os campeões da Libertadores

Todos os campeões da Libertadores:

Independiente-ARG: 7 (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984)

Boca Juniors-ARG: 6 (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007)

Peñarol-URU: 5 (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987)

River Plate-ARG: 4 (1986, 1996, 2015 e 2018)

Estudiantes-ARG: 4 (1968, 1969, 1970 e 2009)

Olimpia-PAR: 3 (1979, 1990 e 2002)

Nacional- URU: 3 (1971, 1980 e 1988)

São Paulo: 3 (1992, 1993 e 2005)

Grêmio: 3 (1983, 1995 e 2017)

Santos: 3 (1962, 1963 e 2011)

Palmeiras: 3 (1999, 2020 e 2021)

Flamengo: 3 (1981, 2019 e 2022)

Cruzeiro: 2 (1976 e 1997)

Internacional: 2 (2006 e 2010)

Atlético Nacional-COL: 2 (1986 e 2016)

Racing-ARG: 1 (1967)

Argentinos Juniors-ARG: 1 (1985)

Colo Colo-CHI: 1 (1991)

Vélez Sarsfield-ARG: 1 (1994)

Vasco da Gama-BRA: 1 (1998)

Once Caldas-COL: 1 (2004)

LDU-EQU: 1 (2008)

Corinthians: 1 (2012)

Atlético-MG: 1 (2013)

San Lorenzo-ARG: 1 (2014)

Fluminense: 1 (2023)

Botafogo: 1 (2024)

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.