Botafogo é o quarto clube da pré-Libertadores a chegar na final

O Botafogo perdeu para o Peñarol na última quarta-feira, 30, mas se classificou para a final da Libertadores pela primeira vez na sua história. Os cariocas entram em uma seleta lista de equipes que saíram da fase preliminar e conseguiram chegar, pelo menos, ao vice-campeonato continental.

Após passar por Aurora-PER e Red Bull Bragantino na fase classificatória da competição, o Glorioso caiu no grupo D ao lado de Júnior Barranquilla-COL, LDU-EQU e Universitario-PER. Se classificou na segunda posição, com 10 pontos conquistados: três vitórias, um empate e duas derrotas.

Por ter passado em segundo, o Botafogo jogou fora de casa a decisão das oitavas de final contra o Palmeiras.

Após vencer os paulistas por 2 a 1 no jogo de ida, o Fogão chegou a abrir 2 a 0 de vantagem no jogo da volta, no Allianz Parque. Contudo, cedeu o empate e por pouco não levou a virada. Gabriel Menino cobrou uma falta na trave e Gustavo Gómez chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por toque de mão.

Com a classificação, enfrentou o São Paulo nas quartas de final. Empatou a primeira partida sem gols no Nilton Santos e chegou a abrir o placar no Morumbis, mas sofreu o empate, que levou a decisão para os pênaltis, mas venceu os paulistas por 5 a 4.

Nas semis, eliminou o Peñarol após vencer no agregado por 6 a 3. No Rio de Janeiro, na partida de ida, o alvinegro goleou os uruguaios por 5 a 0, uma das maiores vantagens da história desta fase da Libertadores. No jogo de volta, com time misto, perdeu por 3 a 1, mas se classificou.

Quais times chegaram na final vindo da pré-Libertadores?

Estudiantes – 2009

A equipe argentina, eliminada na fase de grupos da competição de 2024, é tetracampeã da Libertadores. Em 2009, quando bateu o Cruzeiro na final, o time foi também a primeira equipe a chegar na final do torneio vindo da pré-Libertadores e, até hoje, é a única a ter sido campeã.

Com Verón e companhia na equipe, o Estudiantes de La Plata zerou uma fila de espera de 39 anos. A última conquista continental do clube havia sido em 1970.

Porém, desde então, os argentinos não venceram mais a Copa Libertadores.

Olímpia – 2013

Quatro anos após o Estudiantes ser campeão, o Olímpia chegou à final da Libertadores para disputar com o Atlético Mineiro, adversário do Botafogo na atual final.

Porém, a história não foi tão épica para os paraguaios, que, mesmo tendo vencido a primeira partida por 2 a 0, levaram o empate no Mineirão e perderam a disputa de pênalti.

O Olímpia ainda teve a chance de matar a partida no tempo normal. Contudo, após Victor, ídolo do Galo, falhar na jogada e Ferreyra ficar cara a cara com o gol, sem goleiro, o camisa 9 dos paraguaios escorregou e perdeu a chance de dar o tetracampeonato para a equipe.

Independiente Del Valle – 2016

Dois anos após chegar na semifinal da Libertadores, o Independiente Del Valle, do Equador, chegou à sua primeira final do torneio após vir da pré.

No entanto, o final também não foi feliz para os equatorianos. Depois de empatar pelo placar de 1 a 1 contra o Atlético Nacional, da Colômbia, no jogo de ida, o Del Valle não conseguiu segurar os colombianos no jogo de volta e perderam por 1 a 0, com gol de Borja, eleito Rei da América naquele ano.

