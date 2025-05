Bobadilla diz ter sido ofendido primeiro, mas se desculpa: ‘Reagi mal’

Acusado de xenofobia pelo lateral-esquerdo venezuelano Miguel Navarro, do Talleres, o volante paraguaio Damián Bobadilla pediu desculpas públicas nesta quarta-feira, 28. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o jogador do São Paulo admitiu ter reagido mal durante uma troca de ofensas, sem acusar o ato ou mesmo citar o nome de Navarro. Ele justificou ter sido “ofendido primeiro”, sendo “tratado com desprezo”, mas que gostaria de repetir o gesto de desculpas em um encontro pessoal com o adversário. A Conmebol abriu expediente disciplinar para investigar o caso.

“Foi um jogo muito quente, um clima tenso durante todo o jogo. Depois do nosso segundo gol, tive uma troca de palavras com o jogador do Talleres onde fui ofendido primeiro, ele também me tratou com desprezo. Nunca tive a intenção de discriminar ninguém, mas durante aquele momento quente acabei reagindo mal. Queria me desculpar publicamente e pedirei desculpa se encontrá-lo pessoalmente. Desculpas e abraço a todos”, disse o jogador.

Bobadilla posta um vídeo pedindo desculpas: “nunca tive a intenção de discriminar ninguém, mas durante aquele momento quente acabei reagindo mal. Queria me desculpar publicamente e pedirei desculpa se encontrá-lo pessoalmente”. pic.twitter.com/3OqaNJIZZC — Felipe Ruiz (@FelipeGomesRuiz) May 28, 2025

Pelo X (antigo Twitter), o São Paulo se pronunciou sobre o caso alegando que acompanha “atentamente a apuração dos fatos pelas autoridades competentes” e que colabora com as investigações.

Na nota, o clube ainda afirma repudiar qualquer manifestação de discriminação e que oferecerá suporte a Bobadilla, o orientando com medidas educativas.

NOTA OFICIAL O São Paulo Futebol Clube, por meio desta nota oficial, reafirma seu compromisso com os princípios de respeito, igualdade e inclusão, pilares fundamentais que norteiam suas atividades esportivas e institucionais. Em face dos acontecimentos ocorridos durante a… pic.twitter.com/kMGwcEy2ya — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 28, 2025

“O clube informa que está acompanhando atentamente a apuração dos fatos pelas autoridades competentes, colaborando integralmente com as investigações em curso”, diz em um trecho. “Em relação ao nosso atleta Bobadilla, que, ao longo de sua carreira, não apresentou histórico de conduta disciplinar negativa – ao contrário, sempre pautou sua trajetória pelo profissionalismo – entendemos ser fundamental que o Clube ofereça suporte institucional. O Clube providenciará que ele seja devidamente orientado por meio de medidas educativas que serão conduzidas pela área de compliance”, termina.

Navarro deixou o gramado do estádio do Morumbis chorando após a derrota para o São Paulo, mas sem falar sobre o assunto, que só veio à tona por meio de seu companheiro de equipe, Augusto Schott, que levantou a questão em entrevista à Conmebol, citando, inclusive, o termo “racismo”.

Miguel Navarro, lateral do Talleres, foi à Polícia Militar do MorumBis. O defensor chorou em campo após ouvir algo de Damián Bobadilla. Augusto Schott (jogador) e Mariano Levisman (técnico) denunciaram racismo e discriminação do jogador do São Paulo.@placar pic.twitter.com/tX9fCxuTgE — Guilherme Azevedo (@guiazevedo31) May 28, 2025

Mais tarde, entretanto, o próprio atleta Navarro se pronunciou nas redes sociais, alegando injúria em razão de sua origem. “Queria eu ter a solução em minhas mãos da fome que vive o meu país. Espero que Deus me dê abundância para poder ajudar. Não acredito que se possa fazer muito pela pobreza mental. Nunca senti vergonha das minhas raízes, vou até a última instância contra o ato de xenofobia que vivi hoje no Brasil por Damián Bobadilla, do São Paulo. No futebol, não há espaço para os discursos de ódio”.

Em coletiva de imprensa, o treinador Mariano Levisman também comentou o caso: “Esta competição conscientiza com muita ênfase sobre discriminação e nosso jogador foi discriminado hoje. Fizeram comentários ofensivos sobre sua procedência e é algo que não pode passar despercebido. Temos um jogador sofrendo, até ameaçou sair de campo.”

Na zona mista, o goleiro Javier Burrai falou à imprensa em tom de indignação. “Entendi que (Bobadilla) disse a ele (Miguel Navarro): ‘Venezuelano morto de fome’. Pois é, um ato gravíssimo e vou repetir que se fosse ao contrário não nos deixariam sair do gramado.”

