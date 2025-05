Com a classificação para as oitavas garantida, Tricolor fechou fase de grupos na liderança e vencendo o Talleres

O São Paulo venceu o Talleres por 2 a 1, nesta terça-feira, 27, no MorumBis, pela sexta rodada do grupo D da Copa Libertadores. O Tricolor marcou com Sabino e Luciano, enquanto os argentinos anotaram com Federico Girotti.

Precisando apenas de um empate para garantir a primeira posição, o São Paulo não pressionou inicialmente. Assim, foi apenas aos 17 minutos que a primeira chance saiu, quando Lucas Ferreira caiu pela esquerda e cruzou para André Silva, que furou a finalização.

No lance seguinte, Nahuel Ferraresi cobrou lateral para André, que girou no defensor do Talleres e tocou para trás. A defesa argentina cortou antes de Matheus Alves concluir.

Os lances colocaram fogo na partida e um lance de bola parada terminou em gol, aos 26 minutos. Damián Bobadilla cruzou, André Silva resvalou e Sabino concluiu, balançando as redes.

O placar positivo, no entanto, durou pouco. Depois de falta curta, Valentín Depietri tentou finalizar, a bola saiu rasteira e parou em Federico Girotti, que dominou e bateu forte, deixando tudo igual, com 39 minutos.

O time do MorumBis ainda tentou responder antes do fim da etapa inicial. André Silva encontrou bom passe para Ferreira, que, em velocidade, bateu para fora.

Para o segundo tempo, os minutos iniciais foram de poucas chances para ambos os lados. Com mudanças executadas por Zubeldía, todavia, o São Paulo voltou a assustar.

Em bom contra-ataque, Luciano encontrou Ryan Francisco, que parou no goleiro Javier Burrai. Como resposta, o Talleres assustou, com Depietri batendo forte e exigindo boa defesa de Rafael.

O ritmo da partida aumentou e o lado são-paulino chegou perto mais uma vez. Aos 25 da etapa final, Henrique Carmos partiu em velocidade, driblou dois defensores e finalizou para grande intervenção de Burrai.

Sonhando com a vitória, o Talleres se mandou para o ataque. Aos 32 minutos, Rick fez grande jogada individual e bateu de fora da área, mas parou em Rafael.

Já aos 39 minutos, uma escapada são-paulina garantiu a vitória. Aproveitando bola que sobrou, Luciano acertou belo chute e marcou, reanimando o estádio.

O resultado, desse modo, garantiu ao São Paulo a primeira posição do grupo D, com 14 pontos. O Talleres, por sua vez, foi eliminado na quarta posição, com sete pontos.

O Tricolor Paulista volta a campo no próximo sábado, 31, contra o Bahia, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

Os lances de São Paulo x Talleres pela Libertadores:

