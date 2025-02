Bahia x The Strongest: onde assistir ao jogo pela Libertadores

O Bahia enfrenta o The Strongest nesta terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Este confronto marca a volta da segunda fase da Copa Libertadores. No jogo de ida, realizado na Bolívia, as equipes empataram em 1 a 1, um resultado que deixa o Tricolor de Aço em uma posição ligeiramente favorável para o duelo decisivo em casa.

A equipe baiana chega confiante para a partida, especialmente após ter conseguido um empate na altitude boliviana, um feito significativo. Além disso, o Bahia está em excelente fase, com uma sequência de 11 jogos sem derrota, incluindo quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. O técnico Rogério Ceni poupou os titulares no último jogo do Campeonato Baiano, garantindo que o time esteja descansado e preparado para o confronto.

Torcida do Bahia – Fonte: Instagram/@ecbahia

Como chega o The Strongest para o jogo?

O The Strongest, por outro lado, tem um desafio considerável pela frente. A equipe boliviana ainda não iniciou oficialmente sua temporada, tendo disputado apenas o jogo de ida contra o Bahia como partida oficial. O técnico brasileiro Antônio Carlos Zago terá que lidar com a ausência do meio-campista Luciano Ursino, expulso no primeiro confronto. A equipe precisa quebrar um longo jejum de vitórias em solo brasileiro para avançar sem depender dos pênaltis, já que a última vitória no Brasil foi em 2016 contra o São Paulo.

Quais são as prováveis escalações?

Para o Bahia, a expectativa é que Rogério Ceni escale o que tem de melhor. Com o retorno de Kayky e Iago Bordouchi, o time deve entrar em campo com Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier, Ramos Mingo; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

O The Strongest, por sua vez, deve manter a base do time que empatou na Bolívia, com Rodrigo Banegas; Fran Supayabe, Adrián Jusino, Líder Yanarico e Tobías Moriceau; Joel Amoroso, Joel López, Luiz Castro e Jaime Arrascaita; Sebastián Guerrero e Enrique Triverio. Leonel López pode substituir Ursino no meio-campo.

Retrospecto e expectativas para o confronto

O retrospecto recente do Bahia é bastante positivo, com vitórias expressivas no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. A equipe venceu a Jacuipense por 2 a 0 e goleou o América-RN por 5 a 1, mostrando um ataque eficiente e uma defesa sólida.

Já o The Strongest, apesar de não ter jogos oficiais recentes além do empate com o Bahia, vem de bons resultados em amistosos, incluindo uma vitória por 4 a 0 sobre o Aurora. No entanto, o desafio de jogar no Brasil e a necessidade de vencer para evitar os pênaltis tornam a missão do time boliviano ainda mais complexa.

Onde assistir Bahia x The Strongest?

Para os torcedores que desejam acompanhar o confronto, a partida será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Paramount. O jogo promete ser emocionante, com o Bahia buscando aproveitar o fator casa e o The Strongest tentando surpreender para avançar na competição.

