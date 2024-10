Atlético MG x River Plate: horários, onde assistir e prováveis escalações

Nesta terça-feira, 22, os torcedores podem esperar uma partida emocionante entre Atlético-MG e River Plate. O confronto ocorre às 21h30 (horário de Brasília) na Arena MRV, em Belo Horizonte, sendo o primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores da América. Ambas as equipes vêm se preparando intensamente para garantir uma vaga na tão sonhada final.

O duelo promete ser um espetáculo à parte, com dois times tradicionais do continente buscando a consagração no torneio mais prestigiado das Américas. A expectativa é grande, e tanto o Galo quanto o River têm a tarefa de superar desafios em campo para alcançar a vitória.

Como chega o Atlético-MG para o jogo?

O Atlético-MG chega para a partida embalado por uma sequência de bons resultados, incluindo a vitória sobre o Vasco, que garantiu a equipe na final da Copa do Brasil. Sob o comando do técnico Gabriel Milito, o time mineiro vem demonstrando um futebol sólido e efetivo. Deyverson e Fausto Vera são peças importantes que estarão à disposição do treinador para o confronto decisivo.

A equipe alvinegra tem se mostrado confiante, com um sistema defensivo bem estruturado e um ataque comandado por jogadores como Hulk e Paulinho, que são capazes de decidir partidas. Com a força de sua torcida, espera-se que o Atlético-MG possa conquistar uma vantagem no jogo de ida.

Provável Atlético MG: Everson; B. Fuchs, Battaglia e Alonso; Scarpa, Fausto Vera, Otávio, Alan Franco e Arana; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

River Plate: desempenho e desafios na Libertadores

Por outro lado, o River Plate não vive seu melhor momento no Campeonato Argentino, acumulando dois empates e uma derrota nas últimas rodadas. Entretanto, a equipe liderada por Marcelo Gallardo tem se destacado na Libertadores, onde obteve resultados consistentes que a colocaram na semifinal. O retorno de Fabrício Bustos, após lesão, é uma boa notícia para o time argentino, oferecendo mais opções táticas.

A tradição e experiência do River Plate em competições continentais são trunfos que a equipe carrega. Jogadores como Borja e Kranevitter são esperanças para garantir um bom desempenho na Arena MRV e levar a decisão para Buenos Aires mais favorável.

Provável River Plate: Armani; Pezzella, Pirez e Diaz; Bustos, Simón, Kranevitter; Meza e Acuña; Colidio e Borja. Técnico: Marcelo Gallardo.

Onde acompanhar o Jogo?

O confronto entre Atlético-MG e River Plate será transmitido ao vivo pelos canais ESPN e Disney+. Além disso, os torcedores podem acompanhar os lances em tempo real pelo 365Scores, um aplicativo que traz atualizações em tempo real, estatísticas e comentários da partida.

Com a expectativa em alta, a semifinal da Copa Libertadores promete trazer muitas emoções para os fãs de futebol na América Latina. Resta aguardar para ver qual equipe irá se impor no primeiro embate e se aproximar da tão sonhada final do torneio.