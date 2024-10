Atlético entra na lista de mais vitórias na Libertadores; veja ranking

O renomado clube Atlético Mineiro, conhecido afetuosamente como Galo, entrou para o seleto grupo dos 30 mais vitoriosos da história da Copa Libertadores. Com uma vitória decisiva por 3 a 0 sobre o River Plate, na imponente Arena MRV em Belo Horizonte, o Atlético solidificou sua posição como uma força no futebol sul-americano.

Embora o River Plate lidere historicamente com 198 vitórias em 400 jogos, e equipes uruguaias como Nacional e Peñarol também sejam destacadas no torneio, o Atlético tornou-se notável ao igualar as 64 vitórias da LDU, enfatizando seu impacto competitivo no torneio.

A Ascensão do Atlético entre os Maiores

Com 64 vitórias em 136 jogos, o Atlético ostenta uma impressionante taxa de vitórias de 47%. Este desempenho supera o de clubes tradicionais como Peñarol e Olimpia, do Paraguai, com 44,6% e 39,1%, respectivamente.

Determinados a aprimorar sempre seu desempenho, o Atlético pretende subir no ranking das edições futuras da Copa Libertadores, reforçando sua presença entre as grandes forças do continente. Confira o ranking completo:

River Plate – 198 vitórias Nacional – 181 vitórias Peñarol – 172 vitórias Boca Juniors – 169 vitórias Palmeiras – 136 vitórias Olimpia – 134 vitórias Cerro Porteño – 124 vitórias Grêmio – 112 vitórias Bolívar – 106 vitórias Colo-Colo – 103 vitórias Flamengo – 101 vitórias São Paulo – 101 vitórias Cruzeiro – 95 vitórias América de Cáli – 91 vitórias Universidad Católica – 88 vitórias Barcelona – 85 vitórias Santos – 83 vitórias Atlético Nacional – 82 vitórias Estudiantes – 79 vitórias Vélez Sarsfield – 76 vitórias Internacional – 73 vitórias Independiente – 72 vitórias Sporting Cristal – 71 vitórias Universitario – 71 vitórias Libertad – 70 vitórias Corinthians – 68 vitórias Emelec – 68 vitórias The Strongest – 66 vitórias Atlético – 64 vitórias LDU – 64 vitórias

A Jornada Notável do Atlético na Libertadores

A Copa Libertadores é um verdadeiro teste de habilidade e coragem. Com uma jornada consistente ao longo dos anos, o Atlético é sempre um candidato forte ao título. Desde a conquista em 2013, o clube busca repetir esse feito e reafirmar sua importância no futebol sul-americano.

Com as experiências acumuladas, incluindo a vitória em 2013, o Atlético mantém vivo o sonho da Glória Eterna.

Próximo Desafio: River Plate vs. Atlético

O Atlético enfrentará novamente o River Plate em Buenos Aires, no Monumental de Núñez. A partida promete ser emocionante, onde mesmo com uma derrota de até dois gols de diferença, o Atlético pode avançar para a final. Com três gols, a disputa vai para os pênaltis.

As expectativas são altas para o time mineiro, que busca manter seu bom desempenho e avançar para a final, possivelmente enfrentando equipes como Botafogo ou Peñarol.

Perspectivas Futuras do Atlético na Libertadores

Com o objetivo de expandir sua presença na Copa Libertadores, cada jogo é um avanço estratégico. O Atlético, ao capitalizar suas conquistas passadas e aprendizagens, está preparado para potencializar seus resultados em desafios futuros.

O compromisso do clube em se destacar no ranking e sua busca constante por troféus são claras. A rica trajetória na Libertadores fortalece suas raízes, enquanto o desejo por supremacia continental direciona sua preparação para o futuro.