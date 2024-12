Artur Jorge se torna quarto europeu campeão da Libertadores

O Botafogo é campeão da Copa Libertadores de 2024. Assim, o treinador português Artur Jorge conquistou sua primeira taça continental e se juntou à lista de europeus que venceram a competição.

O comandante do Glorioso se juntou aos compatriotas Abel Ferreira e Jorge Jesus, além do croata Mirko Jozic. Agora, são quatro nomes do Velho Continente que levaram cinco edições.

O primeiro europeu a levantar um troféu da Libertadores foi Jozic. Em 1991, o técnico levou o Colo-Colo ao título, batendo o Olimpia, do Paraguai.

Vinte oito anos depois, um europeu voltou a vencer. Jorge Jesus chegou ao Flamengo e comandou a equipe ao troféu, contra o River Plate, da Argentina, estreando as finais em jogo único.

Nas edições de 2020 e 2021, Portugal novamente ostentou o campeão. Abel Ferreira, com o Palmeiras, conquistou o torneio ao bater o Santos e o Flamengo.

Os europeus campeões da Libertadores