A fase de grupos abaixo do esperado da Espanha parece não ter abalado a confiança de Lamine Yamal. Em entrevista ao programa Partidazo de Cope, programa da rádio esportiva espanhola, o craque espanhol foi perguntado qual era a sua seleção favorita ao título da Copa do Mundo, o que ele defendeu não existir.
Em debate com o apresentador do programa, que apontou a França como a principal candidata a vencer o torneio, Yamal afirmou: “A França não está melhor que a Espanha. Eles não ganharam da gente, não podem ser melhores. A Copa começa agora (mata-mata), não há nenhuma seleção favorita”.
O jovem seguiu elogiando o nível da seleção francesa, falando do coletivo e das qualidades individuais dos jogadores, mas manteve a opinião de que não existe uma seleção favorita.
A Espanha enfrenta a Áustria na próxima quinta-feira, 2, às 16h (de Brasília), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Já a França joga nesta terça, contra a Suécia, às 18h (de Brasília).