A resiliência falou mais alto no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Na noite deste sábado (27), a RD Congo superou um susto inicial, buscou uma virada heroica e venceu o Uzbequistão por 3 a 1, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026. Com dois gols de Wissa e um de Mayele, a equipe africana carimbou seu passaporte para a próxima fase da competição.

Susto asiático e frustração no VAR

O jogo começou tenso para os congoleses, que precisavam da vitória para não depender de resultados paralelos. Aproveitando os espaços, o Uzbequistão surpreendeu logo aos 10 minutos da primeira etapa. Após lindo passe de Mozgovoy, Shomurodov percebeu o goleiro Mpasi adiantado e tocou por cobertura, marcando um golaço.

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A resposta africana pareceu imediata quando Mbuku balançou as redes aos 16 minutos, mas a festa foi interrompida pelo árbitro de vídeo, que flagrou uma falta na origem da jogada, mantendo a vantagem asiática até o intervalo.

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A estrela de Wissa e o dedo do treinador

Na volta para o segundo tempo, a RD Congo aumentou a pressão e passou a ditar o ritmo. Aos 16 minutos, a insistência rendeu frutos: Wissa foi derrubado por Khusanov dentro da área e o pênalti foi assinalado. O próprio Wissa foi para a cobrança e bateu com categoria no canto esquerdo, deslocando o goleiro Nematov para empatar a partida.

O gol incendiou a equipe, e as substituições mudaram a história do jogo. Aos 32 minutos, Mayele, que havia entrado no lugar de Bakambu, mostrou estrela. Após cruzamento da esquerda, o atacante se antecipou à zaga e deu um leve desvio por cima do goleiro para virar o placar e explodir a torcida em Atlanta.

Golpe de misericórdia e classificação

Com o Uzbequistão entregue e sem forças para buscar o milagre de sete gols que precisava para avançar, a RD Congo aproveitou para liquidar a fatura nos acréscimos. Aos 46 minutos da etapa final, Elia, outro jogador que veio do banco de reservas, acreditou em uma bola quase perdida na linha de fundo e serviu Wissa. O camisa 20 dominou, cortou para o meio e bateu rasteiro no cantinho, transformando a vitória em uma festa completa.

Com o resultado, a RD Congo avança com moral e se prepara para enfrentar a Inglaterra no mata-mata do Mundial, enquanto o Uzbequistão se despede do torneio.

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