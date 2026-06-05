O WhatsApp, plataforma de mensagens da Meta, anunciou recursos desenvolvidos para a Copa do Mundo de 2026. O torneio será sediado por Estados Unidos, Canadá e México e contará com a participação de 48 seleções. As novidades visam aprimorar a experiência dos usuários no acompanhamento do evento.

Como o WhatsApp vai cobrir a Copa do Mundo de 2026?

Durante o mundial, o WhatsApp disponibilizará contagens regressivas, bastidores e destaques dos jogos em tempo real, acessíveis na aba Canais. Para facilitar o acompanhamento, a plataforma criou um guia especial de futebol dentro da ferramenta Canais, que reunirá os times preferidos dos usuários, os placares mais recentes e novas atualizações, conforme registrado pela CNN. Além disso, foi introduzida uma opção que permite aos canais compartilharem atualizações de status, as quais os usuários poderão visualizar junto com as atualizações de seus contatos ou diretamente ao acessar um canal.

Quais recursos visuais e interativos foram lançados?

Em parceria com a Adidas, o WhatsApp lançou uma figurinha da Trionda, a bola oficial da Copa do Mundo de 2026. Este emoji especial estará disponível na plataforma da Meta até o final do torneio, podendo ser enviado como mensagem ou utilizado como reação. Para o Mundial, o aplicativo também introduziu novos efeitos de futebol para as ligações e um novo pacote de figurinhas com tema de futebol.

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Como a Meta AI auxiliará na cobertura do Mundial?

A Meta AI, com tecnologia da Muse Spark, foi integrada como uma ferramenta de respostas rápidas, de acordo com a CNN. Este recurso permitirá aos usuários receber novidades dos jogos em tempo real, incluindo as últimas classificações do torneio, detalhes sobre os jogadores ou sugestões de locais próximos para assistir aos próximos jogos.