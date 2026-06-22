Ao contrário da partida contra a Espanha, a defesa de Cabo Verde não permaneceu instransponível contra o Uruguai. No entanto, o 2 a 2 no Hard Rock Stadium, em Miami, também representou a primeira partida de Copa do Mundo com gols dos africanos.

“O Uruguai é uma equipe muito forte também, muito combativa, muito agressiva”, avaliou Vozinha, em entrevista pós-jogo para repórter Dayana Natale, da CazéTV. “Foi uma pena termos sofrido aqueles dois gols, mas sabíamos também que temos qualidade. Trabalhamos muito bem durante a semana para fazer um bom jogo.”

Com o empate, a equipe de Vozinha e companhia só depende de si mesma para classificar para a próxima fase da Copa. Questionado como ele enxerga essa realidade, o goleirão caboverdense focou nos esforços despendidos até aqui: “Todos os dias trabalhamos muito bem e estamos vindo a fazer um trabalho de longos anos para estar nesses palcos”, explicou, “temos jogadores que merecem também estar em grandes campeonatos, em grandes ligas e, hoje, podendo estar no próximo jogo com a possibilidade de passar.”

Ainda assim, Vozinha prega cautela para o desafio a seguir: “Vamos respeitar a Arábia Saudita como respeitamos os outros. Mas, também vamos trabalhar para competir e, quem sabe, tentar ganhar o jogo e qualificar a próxima fase.”

Próximos jogos

Cabo Verde e Árabia Saudita encerram a fase de grupos em jogo na próxima sexta-feira, 26, às 21h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston (EUA). Os africanos somam dois pontos na tabela do Grupo H, enquanto a seleção do Oriente médio possui um.

Em jogo simultâneo, Uruguai e Espanha duelam no estádio de Guadalajara, no México. Os Uruguaios também conquistaram dois pontos. Já a Espanha é a líder da chave, com quatro.