O técnico da seleção haitiana, Sébastien Migné, concedeu uma entrevista coletiva antes do confronto contra o Brasil pela Copa do Mundo de 2026. Ele destacou a ausência do atacante Neymar como um fator positivo para sua equipe. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo C, ocorre nesta sexta-feira, 19, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Neymar foi confirmado como desfalque da seleção brasileira para o jogo contra o Haiti. O jogador estava em fase final de recuperação de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, permanecendo em Nova Jersey para otimizar seu processo.

Para o treinador Sébastien Migné, a ausência do craque brasileiro representa mais do que um simples desfalque. O técnico haitiano afirmou ver um “sinal positivo” e uma “oportunidade de entrar para a história”. Migné relembrou uma coincidência da Copa do Mundo de 2022, quando, como membro da comissão técnica de Camarões, enfrentou o Brasil sem Neymar e conquistou uma vitória.

“Eu vejo um sinal, há quatro anos, quando eu treinava o Camarões, o Neymar não pôde jogar. Não lembro porque, se foi suspensão ou lesão, então vejo um sinal positivo. A gente vai tentar aproveitar a oportunidade para entrar para história”, disse.

O confronto entre Brasil e Haiti é importante para ambas as seleções no Grupo C. O Haiti chegou à segunda rodada após uma derrota por 1 a 0 para a Escócia em sua estreia. Já a seleção brasileira iniciou sua campanha com um empate em 1 a 1 contra Marrocos.