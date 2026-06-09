O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, adotou um discurso cauteloso ao minimizar o favoritismo de sua equipe para a Copa do Mundo de 2026. A declaração ocorreu após a Espanha vencer o Peru por 3 a 1 em um amistoso internacional realizado nesta terça-feira, 9.

“Para mim, a avaliação desses especialistas é o reconhecimento de um trabalho realizado, um mérito que eles (os atletas) conquistaram por meio de seu próprio esforço. É por isso que existe esse reconhecimento. Mas ser reconhecido como um possível favorito não garante nada, especialmente sabendo que existem outras opções tão boas quanto a nossa”, disse o treinador, conforme registrado pelo ge.

Discurso de Humildade Após Vitória

Além de minimizar o favoritismo da seleção espanhola, De la Fuente também enfatizou a humildade de sua equipe.

“Nós somos uma equipe que tem muita confiança em nossas habilidades, que tem muita confiança em nosso estilo de jogo. Estamos convencidos de que essa ideia, esse modelo, nos serve muito bem, mas, ao mesmo tempo, somos humildes o suficiente para entender que existem muitas equipes, um grupo muito forte de equipes, com as mesmas capacidades que nós”, afirmou o treinador.

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