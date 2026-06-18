O duelo entre Tchéquia e África do Sul, nesta quinta-feira, 18, terá a primeira arbitragem feminina da história das Copas. Tori Penso comanda a partida junto das auxiliares Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt. O trio é nascido nos Estados Unidos.

Além das americanas, a Fifa também selecionou mais três mulheres para a equipe de arbitragem da Copa do Mundo. São elas: Katia Itzel, árbitra principal, Sandra Ramírez, Enriqueta Caudillo, auxiliares. Todas são mexicanas.

Quem é Toni Penso

A primeira mulher a apitar uma partida de Copa do Mundo, Tori Penso, é natural de Stuart, na Flórida. Tori Penso começou a carreira ainda na adolescência e passou a integrar o quadro de arbitragem da Federação de Futebol dos Estados Unidos, em 2013.

Em 2020, Tori se tornou a primeira árbitra em 20 anos a apitar uma partida da MLS. Em 2023, a americana comandou a final da Copa do Mundo Feminina, disputada entre Espanha e Inglaterra. Em 2025, ela foi a única mulher selecionada para o quadro de arbitragem do Mundial de Clubes.